Trump și-a bătut gura degeaba cu Putin. Pentru a reveni la masa negocierilor cu SUA în privința Ucrainei, Rusia are aceleași condiții din 2022

Autor: Adrian Zia
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 17:20
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse FOTO Hepta

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a declarat joi, 23 octombrie, că revendicările iniţiale ale Moscovei pentru o soluţie la războiul din Ucraina reprezintă punctul de plecare pentru dialogul cu SUA şi alte ţări, scrie Ministerul rus de Externe pe pagina oficială.

"Am luat la cunoștință mai multe declarații făcute de președintele SUA, Donald Trump, pe 22 octombrie, în timpul conversației sale cu secretarul general al NATO, Martin Rutte, inclusiv cea mai semnificativă, referitoare la „anularea” summitului Rusia-SUA propus inițial de partea americană", a spus Zaharova.

Ea a precizat că ministerul rus al Afacerilor Externe este deschis continuării contactelor cu Departamentul de Stat al SUA, în conformitate cu înțelegerile la care s-a ajuns în timpul conversației telefonice dintre președinții Rusiei și SUA din 16 octombrie.

Scopul este, a mai spus purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, acela de a specifica parametri suplimentari pentru dialogul ruso-american – atât cu privire la diverse aspecte ale relațiilor bilaterale, cât și cu privire la pașii comuni suplimentari către o soluționare a conflictului ucrainean.

"Ne așteptăm ca Washingtonul să continue să ne împărtășească considerațiile și motivele sale cu privire la pașii făcuți (inclusiv public).

De asemenea, dorim să confirmăm că Federația Rusă, atunci când discută o soluționare politică și diplomatică a conflictului ucrainean, consideră în mod constant că nu există alternativă la atingerea obiectivelor operațiunii militare speciale anunțate în februarie 2022:

- garantarea în manieră fiabilă a statutului neutru, nealiniat și denuclearizat al Ucrainei,

- demilitarizarea și denazificarea acesteia,

- dezvoltarea unor garanții fiabile pentru drepturile și libertățile populației vorbitoare de limbă rusă,

- funcționarea neîngrădită a Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Acesta este punctul de plecare în dialogul nostru cu Statele Unite, precum și cu alte țări interesate care doresc să aducă o contribuție constructivă la soluționare".

Miercuri, președintele american a anunțat că întâlnirea planificată cu liderul rus Vladimir Putin la Budapesta a fost anulată, dar că aceasta ar putea avea loc 'în viitor'.

Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat ulterior că administrația de la Washington este dispusă să se întâlnească cu oficiali ruși dacă astfel de contacte ar facilita o soluționare a conflictului din Ucraina.

De la sosirea lui Trump la Casa Albă, autoritățile ruse s-au arătat deschise față de desfășurarea negocierilor de pace în Ucraina, învinuind Kievul pentru încetinirea acestora.

Cu toate acestea, în practică, Moscova a întârziat procesul de negociere și a rămas fermă în cerințele sale maximaliste

