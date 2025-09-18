Trump repetă că Putin "l-a dezamăgit foarte tare": "Războiul din Ucraina ar fi fost cel mai ușor de rezolvat datorită relației mele cu el"

Autor: Mihai Diac
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 19:14
128 citiri
Trump repetă că Putin "l-a dezamăgit foarte tare": "Războiul din Ucraina ar fi fost cel mai ușor de rezolvat datorită relației mele cu el"
Trump și Putin, la ultima lor întâlnire directă, cea din Alaska - FOTO: Hepta

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că simte în continuare responsabilitatea de a obține încetarea războiului din Ucraina și a reafirmat că președintele Putin "l-a dezamăgit foarte tare".

Liderul SUA a transmis acest mesaj în ziua de 18 septembrie 2025, cu prilejul vizitei sale în Marea Britanie, într-o conferință de presă susținută alături de premierul Keir Starmer.

După ce jurnaliștii l-au întrebat care vor fi pașii următori în relația cu Rusia și în privința războiului din Ucraina, Trump a repetat că președintele Putin l-a dezamăgit și că, totuși, războiul din Ucraina n-ar fi început, în anul 2022, dacă el ar fi fost, la acel moment, președinte al SUA, relatează BBC.

Președintele Trump a reafirmat că Administrația pe care o conduce a soluționat șapte războaie, dintre care majoritatea „nu erau considerate a fi soluționabile”. Trump a menționat, în acest context, războiul dintre Armenia și Azerbaidjan, care s-ar fi rezolvat după ce liderii ambelor țări s-au întâlnit cu el.

În privința războiului din Ucraina, Trump a susținut că "ar fi fost cel mai ușor de rezolvat datorită relației mele cu Putin".

Liderul SUA speră însă că "vom avea vești bune în curând".

În replică, premierul britanic, Keir Starmer, a subliniat că trebuie să crească presiunea internațională asupra lui Putin și a adăugat că atunci când Trump adoptă o asemenea poziție față de Putin, liderul rus „demonstrează o înclinație de a acționa”.

Ucrainenii au declanșat o contraofensivă în regiunea Donețk. Zelenski susține că militarii eliberează țara "pas cu pas" VIDEO
Ucrainenii au declanșat o contraofensivă în regiunea Donețk. Zelenski susține că militarii eliberează țara "pas cu pas" VIDEO
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță că s-a întâlnit cu militari ucraineni care au început o contraofensivă în regiunea Donețk - una dintre regiunile pe care Rusia a...
Putin vrea să continue războiul cu Ucraina, nu să facă pace. L-a demis pe unul dintre cei mai apropiați consilieri, pentru că voia dialog cu Zelenski
Putin vrea să continue războiul cu Ucraina, nu să facă pace. L-a demis pe unul dintre cei mai apropiați consilieri, pentru că voia dialog cu Zelenski
Dmitri Kozak, unul dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Vladimir Putin, și-a dat brusc demisia din funcția de adjunct al șefului de cabinet al președintelui rus, fără să invoce un...
#razboi Ucraina, #SUA Rusia, #SUA Rusia Ucraina, #razboaie, #keir starmer, #razboi Rusia Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Spuneti ca sunt banala". O jurnalista l-a "certat" pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reactionat VIDEO
Digi24.ro
Emmanuel si Brigitte Macron vor prezenta "dovezi stiintifice" ca sotia presedintelui Frantei este femeie
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a facut anuntul: "Hainele nu sunt incluse" FOTO

Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump repetă că Putin "l-a dezamăgit foarte tare": "Războiul din Ucraina ar fi fost cel mai ușor de rezolvat datorită relației mele cu el"
  2. Europa între Putin și Trump. Lecție de echilibru de la un fost ambasador american în România
  3. Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 18 septembrie. Premii uriașe puse în joc
  4. Trump a declarat că îl încurajase pe Charlie Kirk, spunându-i că are „o șansă bună" de a deveni președinte al SUA, "într-o zi”
  5. Polonia acuză noi tentative ale dronelor rusești de a încălca spațiul aerian al NATO
  6. Un cadru universitar atrage atenția asupra unui paradox la Biblioteca Națională a României. „Curată mentalitate suveranistă moștenită din trista epocă comunistă”
  7. Polițiștii români au descoperit cartușe și alice deținute ilegal, precum și pulbere pentru confecționat cartușe
  8. Lukașenko dezvăluie de ce un opozant eliberat din închisoare a refuzat să plece din țară. „Va muri în curând” FOTO
  9. Ucrainenii au declanșat o contraofensivă în regiunea Donețk. Zelenski susține că militarii eliberează țara "pas cu pas" VIDEO
  10. Trei tineri au fost arestați după ce au sustras aproape 95.000 de lei din contul bancar al altui tânăr. Cum au procedat