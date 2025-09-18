Trump repetă că Putin "l-a dezamăgit foarte tare": "Războiul din Ucraina ar fi fost cel mai ușor de rezolvat datorită relației mele cu el"

Trump și Putin, la ultima lor întâlnire directă, cea din Alaska - FOTO: Hepta

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că simte în continuare responsabilitatea de a obține încetarea războiului din Ucraina și a reafirmat că președintele Putin "l-a dezamăgit foarte tare".

Liderul SUA a transmis acest mesaj în ziua de 18 septembrie 2025, cu prilejul vizitei sale în Marea Britanie, într-o conferință de presă susținută alături de premierul Keir Starmer.

După ce jurnaliștii l-au întrebat care vor fi pașii următori în relația cu Rusia și în privința războiului din Ucraina, Trump a repetat că președintele Putin l-a dezamăgit și că, totuși, războiul din Ucraina n-ar fi început, în anul 2022, dacă el ar fi fost, la acel moment, președinte al SUA, relatează BBC.

Președintele Trump a reafirmat că Administrația pe care o conduce a soluționat șapte războaie, dintre care majoritatea „nu erau considerate a fi soluționabile”. Trump a menționat, în acest context, războiul dintre Armenia și Azerbaidjan, care s-ar fi rezolvat după ce liderii ambelor țări s-au întâlnit cu el.

În privința războiului din Ucraina, Trump a susținut că "ar fi fost cel mai ușor de rezolvat datorită relației mele cu Putin".

Liderul SUA speră însă că "vom avea vești bune în curând".

În replică, premierul britanic, Keir Starmer, a subliniat că trebuie să crească presiunea internațională asupra lui Putin și a adăugat că atunci când Trump adoptă o asemenea poziție față de Putin, liderul rus „demonstrează o înclinație de a acționa”.

