"Uneori, trebuie să-i lași să lupte". Trump a dezvăluit ce a vorbit cu Xi Jinping despre războiul din Ucraina

China și SUA lucrează împreună pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar „uneori trebuie să-i lași să lupte”, a declarat președintele Donald Trump după întâlnirea de joi, 30 octombrie, cu Xi Jinping, din Coreea de Sud.

Ucraina avea așteptări mari de la discuții, sperând că Trump îl va convinge pe liderul chinez să cumpere mai puțin petrol din Rusia și, în consecință, să înceteze finanțarea războiului după ce SUA au impus sancțiuni principalilor giganți petrolieri ai Moscovei, scrie Politico.

Dar petrolul nu a fost pe masă, a spus Trump, chiar dacă „Ucraina a fost menționată foarte puternic” în timpul întâlnirii.

„Am vorbit despre asta mult timp. Și amândoi vom lucra împreună pentru a vedea dacă putem realiza ceva. Am fost de acord că părțile sunt blocate și se luptă și, uneori, trebuie să le lași să lupte, cred... o nebunie. Dar el ne va ajuta și vom lucra împreună în privința Ucrainei”, a declarat Trump jurnaliștilor aflați cu el în Air Force One.

La începutul acestei săptămâni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că întâlnirea lui Trump cu Xi ar putea fi următorul pas către încheierea războiului din Ucraina.

„Dacă, după sancțiunile SUA, China va fi gata să reducă importurile [de petrol rusesc]... Pentru că avem deja semnale din partea Indiei că va reduce importurile de resurse energetice din Rusia”, a spus Zelenski în timpul întâlnirii cu mai mulți jurnaliști de luni la Kiev.

Dar nu a fost să fie așa. „Xi cumpără petrol din Rusia de mult timp, iar acest lucru este necesar pentru o mare parte din China... Dar cu el nu am discutat despre petrol. Am discutat despre colaborarea pentru a pune capăt acestui război. Nu afectează China. Nu ne afectează pe noi, dar nu-mi place să văd mii de tineri uciși”, a spus Trump.

Comentariile lui Trump sunt interesante deoarece „este demonstrat clar că China consideră Rusia un partener minor. Sunt gata să discute despre ei nu despre un aliat, nu ca despre un partener strategic... ci doar ca despre o țară, o mică afacere”, a declarat Hanna Shelest, directoarea Programelor de Securitate de la Consiliul pentru Politică Externă „Prisma Ucraineană”.

Deși China a declarat că nu profită de războiul Rusiei în Ucraina, Beijingul domină achizițiile de cărbune și țiței de la Moscova, reprezentând 42% (5,5 miliarde de euro) din veniturile din export ale Rusiei de la primii cinci importatori ai săi în septembrie, a relatat Centrul pentru Cercetare în Domeniul Energiei și Aerului Curat la începutul acestei luni.

