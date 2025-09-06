Trump susține că Europa ar trebui să joace rolul principal în garanțiile de securitate ale Ucrainei. Ce vor face SUA

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat jurnaliștilor de la Casa Albă că țările europene ar trebui să joace rolul principal în furnizarea de garanții de securitate pentru Ucraina, confirmând în același timp disponibilitatea Washingtonului de a ajuta.

Trump a spus că SUA nu refuză să sprijine Ucraina, dar a subliniat rolul principal al partenerilor europeni.

„Îi vom ajuta. Dar vrem să salvăm multe vieți, așa că vom face ceva cu asta. Cred că oamenii se așteaptă la asta. Îi vom ajuta”, a spus el.

Între timp, Trump a subliniat că Europa ar trebui să preia conducerea în furnizarea de garanții.

„Europa va fi prima care intră, de departe. Și vor să fie primii. Vor să vadă că s-a sfârșit. Europa vrea să se termine”, a declarat el.

Garanții de securitate pentru Ucraina

Trump s-a angajat luna trecută să participe la garanțiile de securitate postbelice pentru Ucraina, după ce i-a găzduit pe Zelenski și pe șapte lideri europeni la Casa Albă, deși înalți oficiali ai administrației Trump, precum secretarul de stat Marco Rubio, au susținut că Europa ar trebui să preia inițiativa.

În ultimele zile, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că țările din „Coaliția celor dispuși” au finalizat pregătirile pentru garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Potrivit acestuia, 26 de țări sunt deja gata să-și trimită trupele în Ucraina sau să sprijine o astfel de misiune.

Macron a declarat că amploarea contribuției SUA va fi decisă în următoarele săptămâni.

Pe 5 septembrie, NBC News, citând mai multe surse, a relatat că, dacă va fi semnat vreodată un acord de pace între Rusia și Ucraina, Statele Unite ar putea asuma un rol principal în monitorizarea unei zone tampon extinse în Ucraina, menită să protejeze țara de o nouă agresiune rusă.

Între timp, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că, în prezent, Putin nu are niciun motiv să pună capăt războiului sau să încheie un acord de pace cu Ucraina.

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, comentând posibila desfășurare a unui contingent străin în Ucraina, a declarat că este vorba cu siguranță de mii de soldați.

Vineri, în timpul unei întâlniri cu prim-ministrul slovac Robert Fico, Zelenski a propus ca Slovacia să se alăture sistemului de garanții de securitate pentru Ucraina.

