Trump, furios pe un reporter polonez care a sugerat că nu a luat "nicio măsură" împotriva lui Putin. "De unde ştii tu? Serios?!" VIDEO

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a reacționat furios miercuri, 3 septembrie, în Biroul Oval, după ce un reporter polonez a sugerat că nu a dat curs avertismentelor pe care i le-a transmis liderului rus, Vladimir Putin, în ciuda faptului că acesta încă nu a acceptat o întâlnire cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, relatează The Guardian.

„De unde știi asta? De unde știi tu că nu s-a luat nicio măsură? Serios?!”, a spus Trump în timpul întâlnirii cu presa cu ocazia primirii președintelui polonez, Karol Nawrocki.

Trump a adus imediat în discuție sancțiunile impuse Indiei, care „costă sute de miliarde de dolari”.

„Tu numești asta nicio măsură, iar eu încă nu am trecut la faza a doua sau la faza a treia, dar tu, când spui că nu s-a luat nicio măsură, cred că ar trebui să-ți cauți un alt loc de muncă”, i-a reproșat el enervat reporterului.

„Veți vedea că se vor întâmpla lucruri”, dacă SUA vor fi nemulțumite de deciziile lui Putin cu privire la Ucraina, a mai declarat Trump.

TRUMP bitch slaps reporter: How do you know there's no action? Wait a minute, who are you with? Ads REPORTER: Polish media. TRUMP: When you say there's no action, YOU OUGHTA GET A NEW JOB!" 🤣 pic.twitter.com/nXzonv6Pkl — Sara Rose 🇺🇸🌹 (@saras76) September 3, 2025

Întrebat care este mesajul său pentru Putin, Trump a spus: „Nu am niciun mesaj pentru președintele Putin, el știe care este poziția mea. Va lua o decizie, într-un fel sau altul. Oricare ar fi decizia sa, vom fi fie mulțumiți de ea, fie nemulțumiți, iar dacă vom fi nemulțumiți, veți vedea că se vor întâmpla lucruri”.

Întrebat ce va face pentru a pune capăt războiului, Trump a anunțat că va avea o conversație cu „el”.

„Foarte curând. Și voi ști destul de bine ce vom face”, a adăugat Trump.

Nu este pe deplin clar dacă Trump s-a referit la Putin sau Zelenski, menționează The Guardian, sau chiar la Nawrocki, oaspetele său. Nu a fost clar nici jurnaliștilor prezenți în Biroul Oval. Unul dintre ei chiar a întrebat „Cu cine?”. Dar probabil că Trump s-a referit la Putin, notează The Guardian.

„Am luat măsuri foarte ferme, după cum știți, și în alte moduri, am luat măsuri foarte ferme, dar voi vorbi cu el în următoarele câteva zile și vom vedea”, a spus Trump.

Ca și altădată, el a ținut să spună că nu este „mulțumit” de numărul de oameni uciși în fiecare săptămână acolo. „Sunt ființe umane, suflete, au părinți. Ei își iau rămas bun de la părinți, iar părinții lor nu îi mai văd niciodată... Vreau să văd că se oprește acum”, a insistat el, înainte de a-și relua marota, învinuiindu-l pe predecesorul său democrat, Joe Biden, pentru invazia rusă din Ucraina.

„Un motiv important pentru care a avut loc acest război a fost faptul că el a stat în aceste scaune, în special în acesta”, a spus Trump, arătând spre propriul scaun de șef al Casei Albe.

Totuși, în final, el a recunoscut că a crezut că invazia rusă în Ucraina nu va fi atât de dificil de oprit. „Cu războiul nu se știe niciodată. Războiul este complex și periculos și ce mizerie, ce mizerie sângeroasă. Se va face (pace), într-un fel sau altul. Dar trebuie să înceteze să mai ucidă toate aceste suflete”, a comentat Trump, care râvnește la premiul Nobel pentru Pace.

