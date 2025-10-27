Incoerența lui Donald Trump în raport cu Rusia și războiul din Ucraina. Cum arată un maraton de „încheiat” războaie și restabilit pacea cu orice preț

Discuțiile legate de o viitoare pace în Ucraina bat din nou pasul pe loc. Summit-ul dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care ar fi trebuit să aibă loc la Budapesta, peste două săptămâni, a fost anulat, președintele american precizând că nu își dorea o „întâlnire irosită”

Abordările administrației Trump au fost mereu oscilante în privința Rusiei și a păcii din Ucraina, Donald Trump adoptând periodic atitudini conciliante, urmate, tot periodic, de amenințări la adresa Rusiei și a președintelui Vladimir Putin.

Și în raport cu Ucraina, abordarea lui Trump variază. Dacă în primele luni de mandat, președintele american a fost foarte dur cu Volodimir Zelenski, tensiunea culminând cu eșecul diplomatic din luna februarie a acestui an, când cei doi lideri s-au certat la Casa Albă, ulterior relația lor s-a mai schimbat.

Trump a făcut presiuni pe Ucraina să facă compromisuri inclusiv teritoriale, urmând ca după a doua întâlnire dintre cei doi de la Casa Albă, din luna august, atitudinea Washingtonului să se schimbe radical. Trump afirma în septembrie că Ucraina este capabilă să revină la granițele inițiale, cu sprijinul UE și al NATO însă, zilele acestea, Trump pare să preseze din nou Ucraina să accepte o pace cu Rusia.

Mai mult, președintele american a declarat că este ezitant să apeleze la stocul american de rachete Tomahawk, schimbându-și poziția după câteva zile în care sugerase că ia în considerare trimiterea lor pentru a ajuta Ucraina să respingă invazia rusă. Kievul a afirmat în repetate rânduri nevoia de a dispune de arme cu rază lungă de acțiune pentru a contracara Rusia.

Putin a declarat joi că dorește să continue „dialogul” cu omologul său american Donald Trump, după ce acesta din urmă a suspendat summit-ul de la Budapesta. Liderul rus a avertizat însă că un atac ucrainean cu rachete Tomahawk furnizate de SUA ar primi un răspuns „foarte puternic, dacă nu copleșitor”.

Dacă în urma summit-ului din Alaska dintre Trump și Putin părea că SUA ar renunța la sancțiuni economice, în cele din urmă, după ce a văzut că Moscova întețește atacurile cu rachete în Ucraina, Trump a ales să impună sancțiuni împotriva industriei petroliere rusești, fiind vizate companiile Rosneft, Lukoil și filialelor acestora.

SUA încearcă să acționeze și în privința partenerilor Rusiei. Statele Unite şi India sunt aproape de semnarea unui acord comercial major care ar putea include o reducere semnificativă a tarifelor americane pentru exporturile indiene, în schimbul limitării achiziţiilor de petrol rusesc de către New Delhi, potrivit publicaţiei Mint, citată de CNBC.

Președintele rus însă, a declarat, după anunțarea sancțiunilor, că acestea nu-l vor face „să cedeze”.

În paralel, în contextul stagnării negocierilor, liderii europeni discută un plan de pace în 12 puncte pentru Ucraina, care prevede încetarea focului și înghețarea conflictului pe actualele linii ale frontului, potrivit unor surse diplomatice citate de Bloomberg și Reuters. Documentul propune, de asemenea, repatrierea copiilor ucraineni răpiți, schimb de prizonieri și garanții de securitate pentru Kiev.

Conform surselor citate, planul european ar urma să fie monitorizat de un „consiliu de pace” prezidat de președintele american Donald Trump, după modelul celui propus de Washington pentru conflictul din Gaza. Consiliul ar avea rolul de a superviza implementarea planului în 12 puncte și de a garanta respectarea acordului de ambele părți.

Trump nu pare însă dispus să renunțe la rolul de mediator al păcii, încheierea războiului din Ucraina fiind ultima „reușită” care-i lipsește din „colecție”.

Politologul Cristian Pîrvulescu spune că Donald Trump își dorește doar să acorde cât mai multe acorduri de pace.

„Dacă nu le dă Tomahawk-uri, sigur că ucrainenii nu vor câștiga. Înțeleg că întâlnirea de la Casa Albă a reprezentat o presiune extraordinară asupra lui Zelenski, care nu a cedat. Asta este problema. Donald Trump vrea să încheie cât mai multe acorduri de pace. Vedem deja că cel din Gaza este în mare măsură compromis. Nici nu aveam iluzii că va fi altfel”, a declarat profesorul.

Politologul a spus că este „evident pentru toată lumea” că Donald Trump susține punctul de vedere al lui Vladimir Putin. „Eu nu sunt dintre cei care au avut vreodată iluzia că ar susține alt punct de vedere.”

„Donald Trump vrea pur și simplu să obțină un acord pentru a demonstra că este în stare să încheie acorduri. Acest acord este în defavoarea celui care a fost atacat”, a adăugat Pîrvulescu.

Dacă în urmă cu câteva luni, Donald Trump se arăta încrezător că Ucraina ar putea chiar recupera teritorii, în urma unei alte întâlniri avute cu Volodimir Zelenski, astăzi punctul său de vedere este complet diferit, spune profesorul universitar, în contextul în care Washingtonul s-a decis să nu mai dea Kievului armament.

„Mai au și ei nevoie de Tomahawk-uri, nu știu la ce. Poate au nevoie ca să distrugă vasele de contrabandiști venezueleni pe care le atacă într-un război nedeclarat”, a adăugat ironic decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA.

Ucraina, fără Tomahawk, dar cu „mână liberă” la utilizarea rachetelor cu rază lungă

Deși s-a răzgândit în privința rachetelor Tomahawk, administrația Trump a eliminat o interdicție majoră care limita utilizarea de către Ucraina a rachetelor occidentale cu rază lungă de acțiune asupra teritoriului rus.

Măsura permite Kievului să-și extindă atacurile asupra unor ținte considerate critice pentru infrastructura militară și industrială a Rusiei.

Potrivit The Wall Street Journal, decizia vine într-un moment în care Washingtonul încearcă să intensifice presiunea asupra Kremlinului, în contextul unui război care pare departe de a se încheia.

Ucraina a lansat marți, 21 octombrie, o rachetă de croazieră Storm Shadow, furnizată de Marea Britanie, asupra unei fabrici din regiunea Briansk.

Deși reautorizarea utilizării rachetelor Storm Shadow permite Kievului să își extindă aria de acțiune, analiștii subliniază că aceste arme nu schimbă radical echilibrul de pe front. Rachetele Storm Shadow au o rază de acțiune semnificativ mai mică decât Tomahawk și au fost folosite anterior pentru a lovi ținte din interiorul Rusiei.

Astfel, războiul din Ucraina pare o poveste fără sfârșit, în care administrația Trump pendulează între susținerea militară a Ucrainei și promisiuni de reîntregire teritorială și desescaladarea războiului prin presiuni asupra Kievului și atitudini conciliante cu Moscova.

