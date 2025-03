Trump lasă Europa fără petrol rusesc și Moscova fără bani. Strategia folosită de liderul de la Casa Albă pentru a-i forța mâna lui Putin să accepte armistițiul SURSE

Țările din Europa au rămas de miercuri, 12 martie, fără petrol rusesc, iar Moscova a pierdut astfel sursa de venituri asociată cu aceste vânzări, conform informațiilor furnizate de Edward Lawrence, corespondentul Fox Business la Casa Albă. Practic, nimeni nu mai poate achiziționa petrol de la ruși fără a-și asuma riscurile sancțiunilor impuse de Statele Unite.

Lawrence menționează că, potrivit unei surse, această situație ar putea fi doar "o strategie de negociere pentru a pune capăt invaziei" ruse în Ucraina.

"O sursă bine informată confirmă că Licența Generală pentru achiziționarea petrolului rusesc a expirat ieri. Aceasta înseamnă că țările europene și aliații noștri nu mai pot cumpăra petrol din Rusia fără a fi supuși sancțiunilor impuse de SUA. O sursă îmi spune că aceasta este o tactică de negociere pentru a încheia invazia", a scris corespondentul Fox Business pe X.

