”Trump a fost manipulat de Putin”, avertizează un fost ambasador american. Summitul de la Budapesta, o capcană

Autor: Veronica Andrei
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 19:28
520 citiri
”Trump a fost manipulat de Putin”, avertizează un fost ambasador american. Summitul de la Budapesta, o capcană
Fostul ambasador al SUA în Ucraina, Steven Pifer/FOTO:X/@AlexandruC4

Fostul ambasador al SUA în Ucraina, Steven Pifer, avertizează că eforturile de mediere ale Casei Albe în războiul din Ucraina sunt sortite eșecului, în lipsa unei presiuni reale asupra Moscovei. Într-un interviu pentru Kyiv Post, diplomatul american afirmă că Rusia profită de actualul context diplomatic, iar abordarea președintelui Donald Trump riscă să legitimeze pozițiile Kremlinului.

Pifer a criticat rezultatul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, descriind-o drept „frustrantă”, mai ales în contextul în care a fost precedată de o convorbire telefonică între Trump și Vladimir Putin. „Este clar că Trump a fost din nou manipulat de Putin”, a declarat Pifer, sugerând că poziția SUA s-a schimbat în defavoarea Kievului după acel apel.

Diplomatul a subliniat că o eventuală cedare a teritoriilor din Donbas este inacceptabilă pentru Ucraina, în special din considerente strategice. „Aceste linii defensive au ținut armata rusă pe loc timp de peste trei ani. Renunțarea la ele ar fi un pas de neînțeles”, a spus el.

Pifer a criticat și lipsa de înțelegere a contextului local din partea consilierilor americani, invocând afirmații potrivit cărora locuitorii din Donețk „vor să fie ruși pentru că vorbesc limba rusă”. „Această presupunere este complet greșită”, a subliniat el.

„Dacă poziția Rusiei nu s-a schimbat, de ce ar aduce Budapesta un rezultat diferit?”

În ceea ce privește disponibilitatea SUA de a oferi sprijin militar suplimentar, fostul ambasador s-a arătat sceptic. El a amintit că Trump a refuzat recent să trimită rachete Tomahawk, invocând nevoile proprii ale armatei americane. „Trump nu este dispus să investească politic, economic sau militar pentru a schimba calculele lui Putin”, a afirmat Pifer.

În opinia sa, summitul planificat între Trump și Putin la Budapesta este o mișcare favorabilă Rusiei. „Este una dintre puținele capitale europene unde Moscova se simte confortabil”, a declarat el, adăugând că ar putea repeta scenariul din Alaska, unde Trump ar fi acceptat o „înțelegere” cu capcane pentru Ucraina.

Pifer pune la îndoială utilitatea întâlnirii: „Dacă poziția Rusiei nu s-a schimbat, de ce ar aduce Budapesta un rezultat diferit?” Președintele Zelenski a criticat deja alegerea locației, sugerând că premierul ungar Viktor Orbán – aliat apropiat al Kremlinului – nu poate fi un mediator echitabil.

În ciuda scepticismului general, Pifer recomandă Kievului și aliaților europeni să nu rupă legăturile cu Washingtonul. „Este important să rămână deschiși, chiar dacă șansele ca Trump să ajute cu adevărat sunt minime”, a spus el.

În final, fostul ambasador afirmă că fără o strategie clară și fără consecințe serioase pentru lipsa de cooperare din partea Rusiei, orice inițiativă diplomatică riscă să eșueze. „Trebuie să existe o pregătire riguroasă pentru summit și un plan de acțiune clar dacă Putin refuză din nou să negocieze serios”, a conchis Pifer.

Un summit al disonanțelor: Trump și Putin, invitați la masa lui Orban, fără tacâmuri pentru Europa
Un summit al disonanțelor: Trump și Putin, invitați la masa lui Orban, fără tacâmuri pentru Europa
Într-o Europă deja fracturată de crize succesive, vestea că Budapesta ar putea găzdui o întâlnire între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, cade...
Trump a explicat de ce Ungaria a fost aleasă pentru a se întâlni cu Putin: „Acesta este un lider care ne place”. Cum omoară liderul de la Kremlin mai mulți iepuri dintr-un foc
Trump a explicat de ce Ungaria a fost aleasă pentru a se întâlni cu Putin: „Acesta este un lider care ne place”. Cum omoară liderul de la Kremlin mai mulți iepuri dintr-un foc
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a ales Ungaria pentru următorul său summit cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin, deoarece premierul Viktor Orban este un lider bun, a declarat...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #intalnire Trump Putin, #Budapesta , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: dupa ce a fost condamnata la inchisoare, Shakira a fost data in judecata si i se cer 100 de milioane de euro
ObservatorNews.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistratilor: "Senzatie puternica de inechitate"
DigiSport.ro
Dupa ce l-a facut "praf" pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis sa spuna tot ce crede despre antrenor si despre Romania
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rusia intensifică loviturile asupra uzinelor de armament ucrainene. Cum poate rezista industria?
  2. De la noi acum, de la speciali poate mai târziu...
  3. Moscova se pregătește de război cu NATO. Exercițiile „Zapad-2025” din Belarus, scenariu pentru 2030
  4. Capitala europeană ce va interzice trotinetele electrice închiriate, începând din 2026
  5. "Amatorism sau sabotaj?". Motivele pentru care avocatul Gabriel Biriș dă dreptate CCR, după blocare legii pensiilor magistraților. "Mă miră că scorul nu a fost 9:0"
  6. Platforma X lansează o piață cu pseudonime pentru utilizatori: prețul unui nume poate ajunge la sume de șapte cifre
  7. ”Trump a fost manipulat de Putin”, avertizează un fost ambasador american. Summitul de la Budapesta, o capcană
  8. UE strânge relațiile cu o importantă țară arabă. La reuniunea organizată de Consiliul European participă și președintele Nicușor Dan
  9. Aliații Ucrainei încearcă să consolideze sprijinul pentru Zelenski, pe fondul temerilor legate de o posibilă înțelegere Trump-Putin
  10. Influenceri TikTok, condamnaţi de tribunal să se căsătorească. Ce prezenta videoclipul folosit de instanță pentru a-i obliga să devină soț și soție FOTO

Ultimele emisiuni

Acum 17 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 146 - Rusia atac asupra României