Fostul ambasador al SUA în Ucraina, Steven Pifer, avertizează că eforturile de mediere ale Casei Albe în războiul din Ucraina sunt sortite eșecului, în lipsa unei presiuni reale asupra Moscovei. Într-un interviu pentru Kyiv Post, diplomatul american afirmă că Rusia profită de actualul context diplomatic, iar abordarea președintelui Donald Trump riscă să legitimeze pozițiile Kremlinului.

Pifer a criticat rezultatul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, descriind-o drept „frustrantă”, mai ales în contextul în care a fost precedată de o convorbire telefonică între Trump și Vladimir Putin. „Este clar că Trump a fost din nou manipulat de Putin”, a declarat Pifer, sugerând că poziția SUA s-a schimbat în defavoarea Kievului după acel apel.

Diplomatul a subliniat că o eventuală cedare a teritoriilor din Donbas este inacceptabilă pentru Ucraina, în special din considerente strategice. „Aceste linii defensive au ținut armata rusă pe loc timp de peste trei ani. Renunțarea la ele ar fi un pas de neînțeles”, a spus el.

Pifer a criticat și lipsa de înțelegere a contextului local din partea consilierilor americani, invocând afirmații potrivit cărora locuitorii din Donețk „vor să fie ruși pentru că vorbesc limba rusă”. „Această presupunere este complet greșită”, a subliniat el.

„Dacă poziția Rusiei nu s-a schimbat, de ce ar aduce Budapesta un rezultat diferit?”

În ceea ce privește disponibilitatea SUA de a oferi sprijin militar suplimentar, fostul ambasador s-a arătat sceptic. El a amintit că Trump a refuzat recent să trimită rachete Tomahawk, invocând nevoile proprii ale armatei americane. „Trump nu este dispus să investească politic, economic sau militar pentru a schimba calculele lui Putin”, a afirmat Pifer.

În opinia sa, summitul planificat între Trump și Putin la Budapesta este o mișcare favorabilă Rusiei. „Este una dintre puținele capitale europene unde Moscova se simte confortabil”, a declarat el, adăugând că ar putea repeta scenariul din Alaska, unde Trump ar fi acceptat o „înțelegere” cu capcane pentru Ucraina.

Pifer pune la îndoială utilitatea întâlnirii: „Dacă poziția Rusiei nu s-a schimbat, de ce ar aduce Budapesta un rezultat diferit?” Președintele Zelenski a criticat deja alegerea locației, sugerând că premierul ungar Viktor Orbán – aliat apropiat al Kremlinului – nu poate fi un mediator echitabil.

În ciuda scepticismului general, Pifer recomandă Kievului și aliaților europeni să nu rupă legăturile cu Washingtonul. „Este important să rămână deschiși, chiar dacă șansele ca Trump să ajute cu adevărat sunt minime”, a spus el.

În final, fostul ambasador afirmă că fără o strategie clară și fără consecințe serioase pentru lipsa de cooperare din partea Rusiei, orice inițiativă diplomatică riscă să eșueze. „Trebuie să existe o pregătire riguroasă pentru summit și un plan de acțiune clar dacă Putin refuză din nou să negocieze serios”, a conchis Pifer.

