Trump: Negocieri ruso-ucrainene fără armistițiu prealabil

Volodimir Zelenski a fost primit amical la Casa Albă. Împreună cu Donald Trump și liderii europeni se trasează condițiile de garantare a securității Ucrainei.

Europenii par să fi obținut un angajament american în garantarea securității Ucrainei. Este primul și cel mai important succes al vizitei la Washington a președintelui de la Kiev, Volodimir Zelenski, însoțit de un grup de lideri reprezentând cele mai influente țări și organizații euroatlantice. Întâlnirea de la Casa Albă ar trebui să deschidă drumul spre un armistițiu care să permită negocieri de pace. Gazda americană, președintele Donald Trump, a apreciat, însă, că un armistițiu nu va fi posibil „în acest moment”, în schimb negocierile pot începe.

Cu toate acestea, Trump este convins că după summitul de astăzi ar putea avea loc o întâlnire la vârf trilaterală ruso-ucraineană cu prezența americană. Președintele de la Kremlin, Vladimir Putin, nu a refuzat direct o întâlnire cu Zelenski, dar președintele rus a afirmat în repetate rânduri că actuala conducere de la Kiev nu este legitimă.

Președintele Ucrainei a fost invitat la Casa Albă imediat după întâlnirea de vineri, 15 august 2025, de la Anchorage, Alaska, dintre Trump și Putin. La scurt timp după ce administrația de la Washington a lansat invitația, cei mai influenți dintre liderii așa-numitei „Coaliții a Voinței” (din care fac parte state europene și parteneri ai acestora dispuși să susțină Ucraina agresată de Rusia) au decis să-l însoțească pe Zelenski peste Ocean. Au fost puși în gardă de vizita lui Zelenski din februarie, când a fost umilit în Biroul Oval de președintele Trump și echipa acestuia.

Au fost prezenți la Washington șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general NATO Mark Rutte, cancelarul federal Friedrich Merz, premierii Italiei și Marii Britanii, Giorgia Meloni și Keir Starmer, președinții Franței și Finlandei, Emmanuel Macron și Alexander Stubb. După întrevederea bilaterală a șefului Casei Albe cu liderul de la Kiev, s-a trecut la o discuție în grup, care a avut ca scop schițarea punctelor de negociere a poziției Ucrainei în viitoarele tratative de pace.

Teritoriile, deocamdată tabu

La Washington nu a fost abordat cel mai fierbinte subiect din războiul pentru care se caută soluții: chestiunea teritorială.

Despre un schimb de teritorii urmează să se vorbească mai târziu, cel mai probabil direct între Putin și Zelenski, a punctat șeful administrației americane. „Schimbul de teritorii” a fost una dintre clauzele invocate de delegația Moscovei la summitul din Alaska. Zelenski a exclus această cerință a Kremlinului, invocând Constituția țării sale.

Nici susținătorii europeni ai Ucrainei nu doresc modificarea granițelor internațional recunoscute, cel puțin nu prin forță armată. În ce-l privește pe șeful administrației americane, acesta a evitat să răspundă dacă Ucraina ar trebui să cedeze inclusiv teritorii pe care Rusia oricum nu le-a cucerit.

„Eu m-am schimbat, dumneavoastră nu!”

Volodimir Zelenski a fost primit fără incidente la Casa Albă. L-a întâmpinat chiar președintele Trump, care i-a lăudat costumul - aluzie evidentă la unul dintre momentele cele mai puțin plăcute de la precedenta vizită a liderului de la Kiev. Cei doi și-au strâns mâinile în fața cameramanilor, după care au intrat în Biroul Oval pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri cu presa.

Ajuns în fața presei, Zelenski a fost abordat de jurnalistul Brian Glenn, de la Real America's Voice, cel care i-a reproșat în februarie ținuta nepotrivită Biroului Oval. „Arătați fabulos în acel costum”, a spus Glenn. „Eu m-am schimbat, dumneavoastră nu!”, i-a răspuns președintele ucrainean.

Conferința de presă a decurs într-o notă relaxată, cu excepția câtorva momente în care Trump a lansat tirade la adresa rivalilor politici interni și a unor întrebări tendențios formulate de jurnaliștii care, în general, au fost aleși din rândurile organizațiilor media prietenoase cu administrația de la Casa Albă.

De fapt, chiar președintele american a imprimat o notă optimistă discuției despre criza ucraineană - în ton cu intenția sa de a-și înscrie în palmares o pace imediată și, implicit, o șansă în plus de a obține un premiu Nobel. Nici rezultatul neclar al summitului ruso-american de la Anchorage, nici continuarea agresiunii asupra Ucrainei chiar în timpul discuțiilor de pace nu par să-l descurajeze.

Negocieri cu luptele pe masă

Trump se declară convins că Statele Unite pot negocia pacea fără un armistițiu: „Nu cred că este nevoie de o încetare a focului (...) Putem lucra la un acord de pace în timp ce ei luptă”, a apreciat președintele, o declarație oarecum surprinzătoare, în contextul în care Trump a afirmat mereu că are ca scop încetarea pierderii de vieți.

Întrebat dacă vor exista în continuare „consecințe severe” pentru Rusia dacă nu se ajunge la un armistițiu, Trump a adăugat că un armistițiu este „binevenit”, dar „strategic acest lucru ar putea fi un dezavantaj pentru una dintre părți sau pentru cealaltă. Mi-aș dori să se oprească, mi-ar plăcea să se oprească, dar în acest moment nu se va întâmpla”.

Poziția Ucrainei și a liderilor europeni este însă categorică: o încetare a focului trebuie convenită înainte ca orice negocieri pentru o pace permanentă să înceapă. A repetat-o și cancelarul german Friedrich Merz, la începutul discuțiilor multilaterale: „Ca să fiu sincer, cu toții am dori să vedem o încetare a focului” care să intre în vigoare înainte de întâlnirea trilaterală pe care Trump speră să o organizeze între Zelenski și Putin. „Să lucrăm la asta și să încercăm să punem presiune pe Rusia. Următorii pași sunt cei mai complicați”, a avertizat cancelarul federal.

Garanții americane pentru Ucraina - și pentru întreaga Europă

Și președintele francez Emmanuel Macron a vorbit despre „necesitatea” încetării focului și a precizat că toți liderii „susțin această idee”. Garanțiile de securitate, a adăugat liderul de la Elysee, privesc nu doar Ucraina, ci „întreaga securitate a continentului european”.

Trump a lăsat nerăspunsă întrebarea despre posibilitatea trimiterii de pacificatori americani în teren, dar a dat asigurări că Statele Unite se vor „implica în securitatea Ucrainei. Ei sunt prima linie de apărare, pentru că ei sunt acolo, în Europa, dar îi vom ajuta și noi, vom fi implicați (...) Le vom oferi o protecție foarte bună și o securitate foarte bună”.

Ulterior, în declarațiile de la deschiderea discuțiilor multilaterale, liderul de la Kiev a salutat „cele mai bune discuții” pe care le-a avut cu gazda sa americană. Securitatea Ucrainei, a spus Zelenski, depinde de țările europene prezente și de Statele Unite: „Este foarte important că SUA transmit un semnal atât de puternic și sunt pregătite pentru garanții de securitate”.

Discuția cu liderii europeni va analiza „cine ce poate face, în esență” și va duce la descurajarea unor agresiuni viitoare care, crede Trump, „nu vor mai fi”. Mai mult, le-a transmis oaspeților săi europeni că Rusia va accepta garanții de securitate pentru Ucraina, astfel că pacea este „la îndemână”.

Mulțumiri și idei pentru Trump

Volodimir Zelenski a venit cu lecția învățată și i-a mulțumit de mai multe ori lui Trump pentru „eforturile personale de a opri războiul”. A subliniat, la întâlnirea cu presa din Biroul Oval, că Ucraina este recunoscătoare pentru noul program prin care poate cumpăra arme - deși anterioara administrație a donat arme Kievului.

Întrebat dacă în Ucraina vor avea loc alegeri, liderul de la Kiev a confirmat, dar a atras atenția că acestea vor putea fi organizate doar dacă există un armistițiu și pot fi asigurate condiții de siguranță. Replica a venit imediat de la Trump: „Adică, dacă se întâmplă să fim în război cu cineva, nu mai facem alegeri? Oh, asta e bună!”. Suporterii președintelui american vorbesc insistent despre un posibil al treilea mandat al lui Trump, ceea ce, deocamdată, este neconstituțional.

O știre de ultimă oră, difuzată de ziarul Bild, spune că întâlnirea liderilor reuniți la Casa Albă a fost întreruptă pentru ca președintele Trump să îl sune pe Vladimir Putin. Inițial, Trump anunțase că îl va suna pe șeful de la Kremlin după sfârșitul discuțiilor cu liderii europeni.

