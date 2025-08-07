Trump nu-l mai lasă să scape pe Putin. Verdictul care afectează grav Statele Unite, risc major

Presiunea din partea Casei Albe asupra Rusiei crește, iar Donald Trump pare hotărât să nu-l mai lase să scape pe Putin. Liderul de la Kremlin a devenit o povară din ce în ce mai mare pentru un președinte american care se consideră un pacificator. Eșecul de a aplica ultimatumul din 8 august ar constitui un verdict care poate afecta grav credibilitatea și interesele Statelor Unite.

Strategia inițială a Casei Albe pentru a pune capăt războiului din Ucraina — oferindu-i liderului rus aproape tot ce dorea și presând ucrainenii să cedeze — avea ca scop obținerea de rezultate rapide, potrivit Bloomberg.

În schimb, a făcut ca SUA să pară slabe. Putin a încasat concesiile, a cerut mai mult și și-a intensificat atacurile. Președintele american a dat acum Rusiei termen până pe 8 august pentru a accepta un armistițiu. Dacă vrea cu adevărat să pună interesele americane pe primul loc, trebuie să fie pregătit să aplice ultimatumul.

În acest moment, Ucraina se află sub o presiune imensă; agresorul din acest conflict nu este Kievul. Acesta este un risc și pentru SUA. Rusia produce mai multe obuze de artilerie decât toate țările NATO la un loc. Producția sa de drone crește rapid, în timp ce cea a Ucrainei rămâne constrânsă de finanțare limitată. Dacă va ieși victorioasă, o armată rusă extinsă și călită în luptă, expertă în război fără pilot, ar reprezenta o amenințare gravă pentru interesele SUA în Europa.

Între timp, Putin a adâncit legăturile cu Coreea de Nord, Iranul și China, a subminat influența SUA în Africa și Orientul Mijlociu și a susținut sisteme de plată pentru a ocoli dolarul. Sancțiunile au afectat Rusia, dar nu suficient. A reușit să redirecționeze fluxurile de țiței către India și China, ambele cumpărând acum miliarde în barili la preț redus. În competiția globală a influenței, se poate spune că Putin joacă mai bine pe termen lung.

Pe măsură ce noul termen limită se apropie, Kremlinul va oferi aproape sigur gesturi simbolice pentru a testa hotărârea SUA - poate un semnal vag de „disponibilitate” de a negocia în timpul vizitei trimisului Steve Witkoff din această săptămână.

Dar cerințele lui Putin rămân absurde: predarea Ucrainei a cinci regiuni, neutralitate permanentă, demilitarizare și sfârșitul ambițiilor NATO (ocazional extinse la aderarea la UE). Singura șansă de a forța revizuiri ale acestei liste este prin schimbarea calculului câmpului de luptă.

Cât mai trage Putin de timp?

Acest lucru începe cu ajutorul militar. Oferta administrației de a vinde arme - inclusiv baterii de rachete Patriot - națiunilor europene, astfel încât acestea să le poată transfera Ucrainei, este binevenită, dar insuficientă. Dacă Putin câștigă timp, așa cum se așteaptă, SUA ar trebui să accelereze livrările directe de arme, să finanțeze producția de drone și muniție a Ucrainei, să aprofundeze schimbul de informații și să semnaleze clar că sunt din nou implicate.

SUA trebuie, de asemenea, să intensifice presiunea economică, așa cum au amenințat că vor face cu India. Președintele și-a exprimat în trecut îndoielile că sancțiunile asupra țărilor care cumpără energie rusească ar schimba comportamentul lui Putin. Totuși, calea mai costisitoare nu face nimic.

Casa Albă ar trebui, de asemenea, să intensifice aplicarea țintită a sancțiunilor asupra entităților care permit războiul Rusiei - bănci, asigurători, armatori, comercianți. Plafonul prețului petrolului de 60 de dolari pe baril stabilit de Grupul celor Șapte rămâne prea indulgent pentru a afecta serios veniturile Kremlinului; SUA ar trebui să sprijine o presiune din partea Uniunii Europene, Regatului Unit și Canadei pentru a-l reduce.

Economia rusă este mai fragilă decât pare. O campanie concertată a SUA și a aliaților săi europeni de a o comprima și mai mult ar trebui să atragă atenția lui Putin. Mesajul clar ar trebui să fie că Occidentul îl va depăși în resurse. Mesajul pentru rușii de rând trebuie să fie: Președintele lor a avut o șansă la pace.

Între timp, președintele SUA le poate spune americanilor - și lumii - că a încercat. I-a oferit o rampă de ieșire; Putin a refuzat. Presiunea, nu respectul, este singura cale de urmat.

