Trump nu-l mai lasă să scape pe Putin. Verdictul care afectează grav Statele Unite, risc major

Autor: George Titus Albulescu
Joi, 07 August 2025, ora 02:30
790 citiri
Trump nu-l mai lasă să scape pe Putin. Verdictul care afectează grav Statele Unite, risc major
Trump e hotărât să facă presiuni asupra lui Putin FOTO: Hepta

Presiunea din partea Casei Albe asupra Rusiei crește, iar Donald Trump pare hotărât să nu-l mai lase să scape pe Putin. Liderul de la Kremlin a devenit o povară din ce în ce mai mare pentru un președinte american care se consideră un pacificator. Eșecul de a aplica ultimatumul din 8 august ar constitui un verdict care poate afecta grav credibilitatea și interesele Statelor Unite.

Strategia inițială a Casei Albe pentru a pune capăt războiului din Ucraina — oferindu-i liderului rus aproape tot ce dorea și presând ucrainenii să cedeze — avea ca scop obținerea de rezultate rapide, potrivit Bloomberg.

În schimb, a făcut ca SUA să pară slabe. Putin a încasat concesiile, a cerut mai mult și și-a intensificat atacurile. Președintele american a dat acum Rusiei termen până pe 8 august pentru a accepta un armistițiu. Dacă vrea cu adevărat să pună interesele americane pe primul loc, trebuie să fie pregătit să aplice ultimatumul.

În acest moment, Ucraina se află sub o presiune imensă; agresorul din acest conflict nu este Kievul. Acesta este un risc și pentru SUA. Rusia produce mai multe obuze de artilerie decât toate țările NATO la un loc. Producția sa de drone crește rapid, în timp ce cea a Ucrainei rămâne constrânsă de finanțare limitată. Dacă va ieși victorioasă, o armată rusă extinsă și călită în luptă, expertă în război fără pilot, ar reprezenta o amenințare gravă pentru interesele SUA în Europa.

Între timp, Putin a adâncit legăturile cu Coreea de Nord, Iranul și China, a subminat influența SUA în Africa și Orientul Mijlociu și a susținut sisteme de plată pentru a ocoli dolarul. Sancțiunile au afectat Rusia, dar nu suficient. A reușit să redirecționeze fluxurile de țiței către India și China, ambele cumpărând acum miliarde în barili la preț redus. În competiția globală a influenței, se poate spune că Putin joacă mai bine pe termen lung.

Pe măsură ce noul termen limită se apropie, Kremlinul va oferi aproape sigur gesturi simbolice pentru a testa hotărârea SUA - poate un semnal vag de „disponibilitate” de a negocia în timpul vizitei trimisului Steve Witkoff din această săptămână.

Dar cerințele lui Putin rămân absurde: predarea Ucrainei a cinci regiuni, neutralitate permanentă, demilitarizare și sfârșitul ambițiilor NATO (ocazional extinse la aderarea la UE). Singura șansă de a forța revizuiri ale acestei liste este prin schimbarea calculului câmpului de luptă.

Cât mai trage Putin de timp?

Acest lucru începe cu ajutorul militar. Oferta administrației de a vinde arme - inclusiv baterii de rachete Patriot - națiunilor europene, astfel încât acestea să le poată transfera Ucrainei, este binevenită, dar insuficientă. Dacă Putin câștigă timp, așa cum se așteaptă, SUA ar trebui să accelereze livrările directe de arme, să finanțeze producția de drone și muniție a Ucrainei, să aprofundeze schimbul de informații și să semnaleze clar că sunt din nou implicate.

SUA trebuie, de asemenea, să intensifice presiunea economică, așa cum au amenințat că vor face cu India. Președintele și-a exprimat în trecut îndoielile că sancțiunile asupra țărilor care cumpără energie rusească ar schimba comportamentul lui Putin. Totuși, calea mai costisitoare nu face nimic.

Casa Albă ar trebui, de asemenea, să intensifice aplicarea țintită a sancțiunilor asupra entităților care permit războiul Rusiei - bănci, asigurători, armatori, comercianți. Plafonul prețului petrolului de 60 de dolari pe baril stabilit de Grupul celor Șapte rămâne prea indulgent pentru a afecta serios veniturile Kremlinului; SUA ar trebui să sprijine o presiune din partea Uniunii Europene, Regatului Unit și Canadei pentru a-l reduce.

Economia rusă este mai fragilă decât pare. O campanie concertată a SUA și a aliaților săi europeni de a o comprima și mai mult ar trebui să atragă atenția lui Putin. Mesajul clar ar trebui să fie că Occidentul îl va depăși în resurse. Mesajul pentru rușii de rând trebuie să fie: Președintele lor a avut o șansă la pace.

Între timp, președintele SUA le poate spune americanilor - și lumii - că a încercat. I-a oferit o rampă de ieșire; Putin a refuzat. Presiunea, nu respectul, este singura cale de urmat.

Găselnița neașteptată a lui Trump, ce dezvăluie totul: Strategia președintelui SUA împotriva lui Putin, demascată
Găselnița neașteptată a lui Trump, ce dezvăluie totul: Strategia președintelui SUA împotriva lui Putin, demascată
Săbiile au fost scoase din teacă, iar polemica dintre Donald Trump și regimul lui Vladimir Putin s-a intensificat în ultima vreme. Experții susțin că găselnița neașteptată a...
Ucraina primește cea mai tare veste din ultimele 1.260 de zile: O forță uriașă i se alătură contra lui Putin
Ucraina primește cea mai tare veste din ultimele 1.260 de zile: O forță uriașă i se alătură contra lui Putin
Ucraina primește cea mai tare veste din ultimele 1.260 de zile, de când Vladimir Putin a ordonat invazia țării vecine. Celui mai mare conflict din Europa de la cel de-Al Doilea Război Mondial...
#razboi Ucraina, #Trump Putin, #ultimatum rusia trump, #negocieri pace trump putin, #Putin razboi , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Camerele au surprins totul: si-a desfigurat iubita, cu 61 de lovituri de pumn in cateva zeci de secunde. Decizia Politiei
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu inainte de a pleca de la Cotroceni, in 2004: "Aveti ceva sa va reprosati?"
DigiSport.ro
Gigi Becali a stat 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu. A facut un singur gest, apoi a plecat

Ep. 114 - Reacția lui George Simion la moartea lui Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump nu-l mai lasă să scape pe Putin. Verdictul care afectează grav Statele Unite, risc major
  2. Liderul celei mai populate țări din lume poate opri mâine războiul lui Putin: Trebuie să facă o singură alegere
  3. SUA îl presează pe Putin să oprească războiul: Trump a găsit soluția, dar a dat de un zid
  4. India amenință cu represalii împotriva SUA, în urma taxelor vamale decise de Trump. În schimb, va continua importul de petrol din Rusia
  5. Putin și lupta contra încălzirii climatice. A semnat un decret care autorizează Rusia să-și sporească emisiile de gaze cu efect de seră
  6. Doi turiști străini au fost atacați de câini în Munții Rodnei. Au reușit să coboare păziți de Salvamont
  7. Doar 9% dintre profesori au sub 30 de ani. Avertismentul fostului ministru al Educației Mircea Miclea
  8. Rusia este acum mai dispusă să înceteze focul, susține Zelenski după discuția cu Trump și liderii europeni: "Presiunea funcționează"
  9. Doi români, acuzați de contrabandă cu tutun în Ungaria. Ar fi avut de plătit o amendă de 11,4 milioane de lei doar pentru neplata accizelor
  10. Trump vrea să se întâlnească față în față cu Putin săptămâna viitoare. Dezvăluiri din discuția președintelui american cu liderii europeni