Cele două războaie ale lui Trump: Experții explică de ce diplomația a funcționat în Gaza, dar nu și în Ucraina

Succesul președintelui american Donald Trump în negocierea acordului de armistițiu din 9 octombrie dintre Israel și Hamas a fost lăudat în întreaga lume. Ceea ce pare a fi o victorie diplomatică în Orientul Mijlociu contrastează puternic cu eșecul lui Trump de a negocia un armistițiu în Europa de Est.

Un motiv pentru această diferență este obiectiv. Trump are mult mai multă influență asupra Israelului decât asupra Rusiei, în timp ce Hamas a fost atât de slăbită încât nu a avut de ales decât să accepte un armistițiu. Un alt motiv, spun experții, este subiectiv - disponibilitatea bruscă a lui Trump de a aplica o influență asupra Israelului și reticența sa de a o aplica asupra Rusiei, scrie Kiyv Independent.

Acordul de pace din Gaza a arătat că pacea este realizabilă atunci când există voință politică - lucru care a lipsit în mod notabil din eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina.

„SUA pur și simplu nu au același grad de influență asupra Rusiei ca asupra Israelului”, a declarat Jenny Mathers, lector în politică internațională la Universitatea Aberystwyth din Marea Britanie, pentru Kyiv Independent.

„Principalul punct de influență acum este cantitatea și natura sprijinului militar pe care SUA îl oferă Ucrainei, dar acesta a fost limitat mai întâi de prudența și teama lui Biden că Rusia ar putea escalada fie utilizarea armelor nucleare, fie extinderea războiului convențional dincolo de granițele Ucrainei și, mai recent, de atitudinea lui Trump.”

Putere de influență diferită

O diferență între războaiele din Gaza și Ucraina este că puterea de influență a SUA asupra Israelului este mai puternică decât asupra Rusiei. Washingtonul, principalul aliat militar al Israelului, i-a furnizat arme cruciale și informații comune.

„Președintele Trump are mai multă putere de influență asupra Israelului decât asupra Rusiei”, a declarat William Wohlforth, profesor specializat în relații internaționale la Dartmouth College, pentru Kyiv Independent. „Da, are o putere de influență asupra Rusiei pe care nu a folosit-o, dar, chiar și așa, obiectiv, influența SUA asupra Israelului este mult, mult mai mare.”

„Puterea de influență a lui Trump asupra prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu se bazează pe relații instituționale puternice dintre SUA și Israel și pe legături personale strânse dintre cei doi oameni”, a declarat Neil Quilliam, expert în Orientul Mijlociu la Chatham House, pentru Kyiv Independent.

„El poate face presiuni asupra lui Netanyahu cât de mult dorește și, în același timp, poate indica toate momentele în care a sprijinit Israelul pentru a contracara criticile.”

Mathers a susținut că „SUA furnizează Israelului arme și este un aliat de lungă durată al Israelului, cu un lobby pro-Israel numeros și vocal în SUA, iar sprijinul pentru Israel a fost un pilon al politicii externe a SUA de după cel de-Al Doilea Război Mondial”.

„Pe de o parte, aceasta înseamnă că administrațiile americane succesive au simțit presiunea de a sprijini Israelul public, aproape indiferent de situație”, a adăugat ea.

„Pe de altă parte, înseamnă că, dacă Washingtonul își pierde cu adevărat răbdarea cu Israelul și transmite acest mesaj în mod eficient, Israelul trebuie să fie atent”.

În schimb, influența SUA asupra Rusiei este limitată

Nici sancțiunile occidentale împotriva Moscovei, nici ajutorul militar acordat Ucrainei nu au împins Rusia spre pace. Spre deosebire de Israel, Moscova nu este un aliat dependent de Washington, iar comerțul dintre SUA și Rusia este limitat, ceea ce face ca sancțiunile economice să fie ineficiente.

Voința politică în eforturile de pace din Gaza

Un alt factor important este disponibilitatea lui Trump de a folosi influența pe care o are atât în ​​Ucraina, cât și în Orientul Mijlociu.

Până de curând, Trump a fost în mare parte de partea Israelului și a fost reticent în a-l presa pe Netanyahu să pună capăt războiului.

Înainte de a prelua mandatul, pe 20 ianuarie, echipa lui Trump a intermediat acordul de încetare a focului din 15 ianuarie dintre Israel și Hamas în Gaza. Cu toate acestea, acordul s-a destrămat rapid, deoarece Israelul și Hamas s-au acuzat reciproc de încălcarea acestuia. Israelul a reluat acțiunile militare în martie. Principalul obiectiv militar al Israelului a fost eliminarea Hamas pentru a preveni atacuri similare cu cel comis în octombrie 2023.

„Principala provocare în încheierea războiului din Gaza a fost lipsa de disponibilitate a Israelului de a face acest lucru”, a declarat Timo Stewart, expert în Orientul Mijlociu la Institutul Finlandez pentru Afaceri Internaționale.

„Netanyahu a deraiat încercările anterioare de a ajunge la un acord și, în cele din urmă, a sabotat armistițiul din ianuarie-martie 2025. Cel puțin o parte a motivației a fost menținerea intactă a guvernului său”, mai spune acesta.

Analiștii spun că Netanyahu se temea că aliații săi de extremă-dreapta vor demisiona din guvern și îi vor provoca demisia.

Aron Lund, analist în Orientul Mijlociu la Century International, a declarat că anterior „Statele Unite au făcut foarte puțin pentru a determina Israelul să respecte politica SUA”.

„Acest lucru a fost valabil atât sub Biden, cât și sub Trump și este ceea ce a dus la prăbușirea armistițiului anterior, în 2023 și la începutul acestui an”, a declarat el pentru Kyiv Independent.

„Israelul a decis pur și simplu că este timpul să se întoarcă la război, iar Statele Unite au stat deoparte și au permis ca acest lucru să se întâmple”, declară acesta.

Situația s-a schimbat în septembrie, când condamnarea internațională a acțiunii militare a Israelului în Gaza a crescut, iar Israelul a efectuat un atac aerian împotriva liderilor Hamas din Qatar, un aliat al SUA.

„Unul dintre principalele motive pentru care Trump a acționat dur împotriva lui Netanyahu a fost atacul din 9 septembrie asupra Qatarului”, a declarat David Butter, expert în Orientul Mijlociu la Chatham House, pentru Kyiv Independent.

„Trump nu a fost consultat sau avertizat, iar atacul a amenințat să otrăvească relațiile SUA cu aliații săi cheie din Golful Persic, țări în care familia Trump are investiții financiare uriașe”, spune Butter.

Stewart a susținut că „în cele din urmă, acest armistițiu a fost atins deoarece Trump a fost atât capabil, cât și dispus să facă presiuni asupra Israelului.”

Eforturile de pace ale lui Trump au beneficiat de faptul că Hamas a fost grav slăbită. Țările arabe și Turcia și-au folosit, de asemenea, influența pentru a convinge gruparea teroristă.

„Israelul a slăbit Hamas, precum și Iranul și aliații săi, într-o asemenea măsură încât a contribuit la forțarea Hamas să accepte cel puțin prima etapă a acordului, eliberarea ostaticilor”, a spus Wohlforth. „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei, prin contrast, este mai echilibrat, niciuna dintre părți neobținând un astfel de avantaj decisiv.”

Lipsa voinței politice în Ucraina

În Ucraina, voința politică - sau lipsa acesteia - a fost, de asemenea, parte a ecuației.

Trump a presat Ucraina să negocieze cu Rusia, iar președintele Volodimir Zelenski a fost de acord cu un armistițiu necondiționat - o mișcare pe care Kremlinul a respins-o.

De asemenea, Trump a amenințat în mod regulat că va sancționa Rusia și partenerii săi comerciali, în efortul de a o determina să accepte un armistițiu sau un acord de pace.

În majoritatea cazurilor, nicio acțiune nu a urmat amenințărilor.

O excepție notabilă este decizia lui Trump de a impune un tarif de 25% Indiei în august pentru achizițiile sale de petrol rusesc. Tariful nu a dus însă la o scădere a importurilor de petrol rusesc ale Indiei.

Între timp, Trump nu a reușit să impună un tarif Chinei, un alt mare cumpărător de petrol rusesc, și a anulat efectiv un proiect de lege al Congresului care ar impune tarife de 100% țărilor care cumpără petrol rusesc și alte produse.

De asemenea, nu au existat progrese în ceea ce privește proiectul de lege al Senatului de sancționare a flotei de petroliere din umbră a Rusiei.

Trump a făcut câțiva pași minori pentru a continua livrările militare americane către Ucraina.

După ce a oprit de două ori ajutorul militar american pentru Ucraina, Trump a anunțat în iulie o inițiativă prin care alți membri NATO ar achiziționa arme fabricate în SUA pentru Ucraina.

Cu toate acestea, ajutorul militar NATO către Ucraina a scăzut în iulie și august, în ciuda schemei, potrivit unui raport din 14 octombrie al Institutului Kiel.

Vicepreședintele american JD Vance a declarat în septembrie că SUA „analizează” furnizarea către Kiev a rachetelor de croazieră Tomahawk, care au o rază de acțiune între 1.600 și 2.500 de kilometri. Cu toate acestea, până în prezent nu a fost luată nicio decizie cu privire la această chestiune.

„Pârghia pe care SUA și aliații occidentali o au este capacitatea de a crește costul războiului pentru Moscova prin furnizarea de arme și ajutor Ucrainei, dar acest lucru nu l-a determinat pe președintele rus Vladimir Putin să se retragă timp de doi ani sub Biden și a scăzut în putere sub Trump”, a declarat Richard Betts, profesor emerit de studii de război și pace la Universitatea Columbia, pentru Kyiv Independent.

„Dacă Trump își pune în aplicare recenta amenințare de a furniza rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei, aceasta ar reprezenta o schimbare mai radicală în sprijinul pentru Ucraina”, mai consideră profesorul.

