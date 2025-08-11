După ce-l pierduse pe Trump, acum Putin îl ”ciuruiește”: Are 3 propuneri pe care i le pune ”la semnat”, toate câștigătoare

Intâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska de vinerea viitoare trece printr-o dinamică continuă și surprizele se succed fără întrerupere. Însă, experții spun că după ce l-a pierdut pe Trump acum două săptămâni, acum Putin îl ”ciuruiește”, obținând summitul ideal. Dictatorul rus are 3 propuneri pe care i le pune ”la semnat” lui Trump, toate câștigătoare pentru Rusia, susține Alexander Gabuev, directorul Centrului Carnegie Rusia Eurasia din Berlin.

Pentru președintele rus Vladimir V. Putin, aceasta este o oportunitate nu doar de a pune capăt războiului din Ucraina în termenii săi, ci și de a dezbina alianța de securitate occidentală, potrivit The New York Times.

La sfârșitul lunii trecute, președintele rus Vladimir Putin se confrunta cu o realitate dură: era pe punctul de a-l pierde pe președintele Trump, singurul lider occidental care ar fi putut fi dispus să-l ajute să obțină ce vrea în Ucraina și să-și atingă obiectivul de lungă durată de a rupe ordinea de securitate europeană.

După luni de încercări de a-l determina pe Putin să pună capăt războiului, Donald Trump se săturase de apelurile telefonice și discuțiile ineficiente și începuse să emită ultimatumuri. Și mai rău pentru Putin, Trump părea să-și fi reparat relația cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în ciuda unui atac în Biroul Oval de la începutul acestui an, care a încântat Moscova.

Nu era clar dacă Trump ar fi putut sau era dispus să ducă la bun sfârșit amenințările pe care le făcuse de a impune tarife vamale națiunilor care cumpără petrol rusesc sau ce impact real ar avea astfel de mișcări asupra Moscovei. Însă termenul limită stabilit de Trump pentru ca Putin să pună capăt războiului se apropia rapid, prevestind un fel de ruptură suplimentară între Casa Albă și Kremlin.

Așa că Putin și-a schimbat ușor direcția. În ciuda refuzurilor anterioare ale oficialilor ruși de a negocia teritoriile în războiul Rusia-Ucraina, liderul rus, în timpul unei întâlniri la Kremlin săptămâna trecută, l-a lăsat pe trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, cu impresia că Rusia este acum dispusă să se angajeze în negocieri pe tema terenurilor.

„Vom recupera o parte din teritorii și vom face schimb de teritorii”, a declarat Trump vineri. „Vor exista schimburi de teritorii spre binele ambelor părți.” Vorbind o limbă pe care Trump o înțelege - limbajul imobiliar - Putin a obținut ceva ce căuta încă din ianuarie: o întâlnire față în față cu liderul american, fără prezența lui Zelenski, pentru a-și prezenta cauza și a încheia o înțelegere.

„A fost o săptămână foarte bună pentru Putin”, a declarat Sam Greene, profesor de politică rusă la Kings College London. „A ieșit dintr-o poziție de vulnerabilitate semnificativă. A manevrat întregul proces în ceva care este mai mult sau mai puțin exact ceea ce avea nevoie.”

Trump e o mare oportunitate pentru Putin

În același timp, tensiunile dintre Washington și Kiev au reapărut. Zelenski a declarat sâmbătă că Constituția ucraineană nu permite Kievului să negocieze cedarea teritoriului țării. Trump le-a spus inițial oficialilor europeni că întâlnirea cu Putin va fi urmată de un summit tripartit atât cu domnul Putin, cât și cu Zelenski. Dar Kremlinul a declarat rapid că nu a fost făcută o astfel de promisiune. Casa Albă a procedat la fel.

Puțini analiști cred că liderul rus se va mulțumi să oprească războiul doar pe baza unei negocieri imobiliare. Putin a precizat clar că, printre altele, dorește o promisiune formală ca Ucraina să nu intre în NATO sau în alte alianțe militare occidentale, să nu găzduiască trupe occidentale pe teritoriul său și să nu i se permită să construiască o armată care amenință Rusia - făcând Kievul perpetuu vulnerabil. „Lucrul fundamental pentru Rusia este dominația”, a spus Greene.

Alexander Gabuev, directorul Centrului Carnegie Rusia Eurasia din Berlin, a declarat că Putin va veni la summit vineri, în Alaska, urmărind diverse scenarii. Acestea includ un acord favorabil cu domnul Trump, pe care președintele SUA îl va impune cu succes Ucrainei, sau un acord favorabil cu Trump, pe care Zelenski îl va refuza, determinând Statele Unite să se retragă din Ucraina, a spus Gabuev.

A treia opțiune, a menționat el, este ca liderul rus să-și continue calea actuală pentru încă 12 până la 18 luni, cu așteptarea ca Ucraina să rămână fără soldați mai repede decât economia de război rusă își pierde avântul. Putin înțelege că Trump este dispus să ofere lucruri pe care puțini alți lideri americani le-ar lua vreodată în considerare, ceea ce ar putea ajuta Rusia să fractureze Ucraina și să divizeze alianța occidentală.

„Dacă l-ați putea face pe Trump să recunoască pretențiile Rusiei asupra celei mai mari părți din teritoriul pe care l-a cucerit, înțelegând că ucrainenii și europenii s-ar putea să nu fie de acord cu asta, ați crea o ruptură pe termen lung între SUA și Europa”, a spus Greene, de la Kings College London. „Trump este o mare oportunitate pentru el”, a spus Gabuev. „Cred că înțelege asta. Dar, în același timp, nu este pregătit să plătească prețul pierderii definitive a Ucrainei.”

Stefan Meister, analist pe probleme de Rusia la Consiliul German pentru Relații Externe, a declarat că cei doi lideri vor veni la summit cu obiective diferite - pentru Trump este să pună capăt războiului, iar pentru Putin este o repoziționare strategică a Rusiei. „Pentru Putin, este vorba de obiective mai mari”, a adăugat Meister. „Este vorba despre moștenirea sa. Este vorba despre poziția Rusiei după acest război. Este mult mai important. Acest lucru creează o disponibilitate diferită de a plăti costurile”.

