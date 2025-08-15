Trump nu se plictisește în drum spre Alaska. L-a sunat din Air Force One pe liderul belarus Aleksandr Lukașenko. Ce au discutat cei doi președinți

Trump nu se plictisește în drum spre Alaska. L-a sunat din Air Force One pe liderul belarus Aleksandr Lukașenko FOTO X/@MyLordBebo

Președintele american Donald Trump a discutat vineri, 15 august, la telefon cu omologul său din Belarus, Aleksandr Lukașenko, un aliat fidel al președintelui rus Vladimir Putin, a anunțat agenția oficială de știri belarusă Belta, înaintea unui summit între președinții SUA și Rusiei în Alaska, relatează AFP.

"Lukașenko și Trump au avut o conversație telefonică", a relatat agenția Belta pe Telegram.

La rândul său, Trump a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că a discutat cu Lukașenko și că intenționează să se întâlnească cu acesta "în viitor", relatează Reuters.

"Am discutat multe subiecte, inclusiv vizita președintelui Putin în Alaska", a anunțat Trump într-o postare, în timp ce se afla la bordul aeronavei Air Force One în drum spre Anchorage.

Trump a afirmat că motivul convorbirii a fost acela de a-i mulțumi lui Lukașenko pentru eliberarea a 16 prizonieri și de a-i cere să elibereze alți 1.300.

