Trump, prima reacție după ce Putin a acceptat armistițiul propus de el. "A făcut o declarație foarte promițătoare, dar care nu este completă" VIDEO

Donald Trump, președintele Statelor Unite, a reacționat joi, 13 martie, la scurt timp după ce Vladimir Putin, a anunțat că este de acord cu o încetare a focului în Ucraina "cu unele nuanțe", conform raportărilor din presa internațională.

„A făcut o declarație foarte promițătoare, dar care nu este completă”, a afirmat Trump, care s-a întâlnit în Biroul Oval cu Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Liderul de la Casa Albă a declarat că este dispus să discute cu președintele rus pentru a facilita o încetare a focului.

„Sperăm că Rusia va face ceea ce trebuie”, a mai spus Trump.

În cadrul discuțiilor cu șeful NATO, Trump a menționat chiar de la începutul întâlnirii că unul dintre subiectele abordate va fi încetarea conflictului din Ucraina.

„Ce se întâmplă între Ucraina și Rusia vrem să înceteze”, a spus președintele american. Pe de altă parte, el a estimat că „lucrurile merg bine în Rusia”, în contextul a ceea ce el a numit „discuții foarte serioase cu Putin” și alți oficiali.

POTUS: "We would like to see a ceasefire from Russia... A lot of the details of a final agreement have actually been discussed. Now we're going to see if Russia is there and, if not, it will be a very disappointing moment for the world." pic.twitter.com/piS9Rdd2ON