Trump provoacă dezastru pentru Ucraina și aliații Americii: Cum e Putin susținut de Casa Albă?

Până la postarea șocantă de săptămâna trecută a lui Donald Trump pe rețelele de socializare despre ultima sa conversație cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, lucrurile arătau mai bine în relația Ucraina-America. Dar acum e clar, apreciază experții: Trump provoacă dezastru pentru Ucraina și aliații Americii, după convorbirea telefonică avută cu dictatorul rus. Este clar că singura modalitate prin care Putin își poate atinge chiar și obiectivele minimaliste pentru războiul său împotriva Ucrainei, și anume controlul complet asupra regiunii Donbas a Ucrainei, era ca aceste teritorii să-i fie încredințate printr-un acord de pace susținut de Casa Albă.

Trump și Volodimir Zelenski au încheiat mai multe întâlniri colegiale față în față în lunile precedente. Oficialii administrației americane vorbeau pozitiv despre sprijinul acordat Ucrainei, potrivit Lowy Institute.

Serviciile secrete americane erau folosite pentru a sprijini lovituri mai profunde asupra Rusiei cu arme ucrainene și se vorbea despre furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei.

Ads

Totul s-a schimbat odată cu postarea lui Trump pe rețelele de socializare, care a început cu cuvinte care probabil au dat fiori ucrainenilor și multor aliați americani: „Tocmai mi-am încheiat conversația cu președintele Putin, al Rusiei, și a fost una foarte productivă.” Toate progresele diplomatice realizate de Ucraina în lunile precedente cu administrația Trump au fost spulberate instantaneu.

Acest lucru a fost confirmat în timpul întâlnirii de vineri dintre Trump și Zelenski la Washington DC. Marea decizie privind misilele Tomahawk pare să fi fost amânată pentru moment, dacă nu pentru totdeauna, ca urmare a lobby-ului exercitat de Putin asupra lui Trump. Iar Trump pare hotărât să încheie un fel de armistițiu care să înghețe conflictul conform actualelor poziții ucrainene și rusești și care să consolideze, de asemenea, calitățile de pacifist ale lui Trump în urma acordului din Gaza.

Ads

Acesta este un dezastru pentru Ucraina și pentru aliații Americii. De ceva vreme, a fost clar că singura modalitate prin care Putin își poate atinge chiar și obiectivele minimaliste pentru războiul său împotriva Ucrainei, și anume controlul complet asupra regiunii Donbas a Ucrainei, era ca aceste teritorii să-i fie încredințate printr-un acord de pace sponsorizat de Trump.

Forțele rusești, care au învățat mai repede și mai bine în ultimii ani, continuă însă să se lupte pentru a face progrese împotriva forțelor terestre ucrainene determinate și adaptabile.

Trump nu a învățat lecțiile cruzimii lui Putin

În timp ce Rusia ocupă acum 19% din Ucraina, doar 7% au fost ocupate din 2022. Aceasta este o rentabilitate foarte slabă a investiției, având în vedere peste un milion de victime din rândul armatei roșii. În același timp, campania de atacuri masive a Ucrainei, produsul a trei ani de dezvoltare, a atins masa și impulsul critice. Aceasta afectează veniturile Rusiei din exporturile de energie. Și poate schimba traiectoria războiului.

Ads

Acesta este motivul pentru care momentul ultimei schimbări de direcție a lui Trump este atât de periculos. Un armistițiu acum, care ar duce la un conflict înghețat, ar fi mult în avantajul lui Putin.

În primul rând, probabil că ar reduce cel puțin o parte din sprijinul actual acordat Ucrainei de către susținătorii străini. La fel și atenția acordată de Occident războiului. În al doilea rând, ar duce la o presiune politică mai mare asupra lui Zelenski pe plan intern. Alinierea diferitelor opinii cu privire la cât de mult să se acorde Rusiei, respectând în același timp constituția ucraineană, va duce, fără îndoială, la unele discordii interne. Aceasta este muzică pentru urechile lui Putin.

În cele din urmă, un conflict înghețat îi permite Rusiei timp să-și reconstituie forțele și să continue programul masiv de reînarmare și extindere militară anunțat în cel mai recent Program de Reînarmare de Stat. Chiar înainte ca acest program să intre în viteză maximă, Rusia (cu asistență din partea Chinei) și-a extins enorm capacitatea industrială de apărare.

Ads

Un conflict înghețat nu va face decât să-l ajute pe Putin, să dăuneze Europei și să fie dezastruos pentru Ucraina. Evenimentele de săptămâna trecută au fost privite cu un anumit fatalism de către oamenii din Ucraina. Unul dintre cei de la Kiev l-a descris pe Trump ca pe un steag care flutură în orice direcție bate vântul Zelenski sau Putin. Există frustrare față de faptul că Trump pare să creadă că rușii sunt ca națiunile occidentale care își doresc doar pacea.

Există o disperare față de faptul că adevărata față a culturii agresive a Rusiei, a cruzimii perfide a lui Putin și a unei populații ruse căreia îi pasă mai mult să facă parte dintr-o „putere globală câștigătoare” decât dintr-una care oferă tot confortul social al națiunilor occidentale, nu a fost învățată la Washington.

Ads