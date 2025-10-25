Trump a provocat punctul de ruptură cu Putin: S-a aflat planul cu 3 opțiuni pentru lovirea Rusiei, de pe masă

De luni de zile, Trump a amenințat cu o acțiune dură contra Rusiei, doar pentru a permite fiecărei amenințări să se estompeze, deoarece a continuat să creadă că poate negocia cu Putin în legătură cu războiul din Ucraina, o postură care i-a frustrat pe factorii de decizie din SUA și Europa. Dar acum Trump a provocat punctul de ruptură cu Putin, pentru că ”pur și simplu era momentul”. Președintele american a avut pe masa din Biroul Oval trei opțiuni pregătite de echipa sa, pentru lovirea Rusiei, el alegând varianta de mijloc, ca intensitate a sancțiunilor.

Președintele Trump a dorit o ultimă verificare a instinctului său înainte de a face cea mai dificilă mișcare de până acum împotriva președintelui rus Vladimir Putin. „Sunteți de acord cu mine?”, i-a întrebat el miercuri pe consilierii de top din Biroul Oval. Secretarul de Stat Marco Rubio și secretarul Apărării Pete Hegseth au spus da, potrivit unei persoane familiarizate cu întâlnirea de miercuri după-amiază, conform The Wall Street Journal.

Cu câteva ore mai devreme, Trump se întâlnise cu secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și i-a spus să pregătească o serie de sancțiuni asupra industriei petroliere rusești, marcând primele măsuri directe ale SUA împotriva Rusiei în timpul celei de-a doua administrații Trump. „Am simțit pur și simplu că era momentul. Am așteptat mult timp”, a declarat Trump ulterior reporterilor.

De luni de zile, Trump a amenințat cu o astfel de acțiune, doar pentru a permite fiecărei amenințări să se estompeze, deoarece a continuat să creadă că poate negocia cu Putin în legătură cu războiul din Ucraina, o postură care i-a frustrat pe factorii de decizie din SUA și Europa.

Însă răbdarea președintelui s-a epuizat în cele din urmă, au declarat oficialii, după ce au ajuns la concluzia că Putin îl duce cu vorba și după ce au continuat să vadă imagini cu atacurile rusești din Ucraina. La câteva ore după ce Trump a anulat un summit planificat cu Putin la Budapesta, considerând-o o pierdere de timp, Rusia a lansat noi atacuri cu rachete și drone asupra Ucrainei, lovind diverse clădiri, inclusiv o grădiniță. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacul a arătat că Rusia nu a fost supusă unor presiuni externe suficiente pentru a negocia.

Trump nu a comentat direct atacurile, dar a fost înfuriat de astfel de agresiuni, chiar și în momentele în care a simțit că a făcut progrese cu Putin, au declarat oficialii administrației. Trump consideră că armistițiul din Gaza pe care l-a intermediat a creat un impuls pentru a pune capăt războiului din Ucraina, au declarat oficialii, dar încăpățânarea lui Putin a persistat. „De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, am conversații bune și apoi nu duc nicăieri”, a declarat Trump miercuri.

Pachetele de sancțiuni americane pentru industria petrolieră a Rusiei au fost elaborate și gata de luni de zile în cazul în care Trump ar decide să acționeze, au declarat oficialii americani. Oficialii au declarat că lui Trump i-au fost prezentate trei planuri de sancțiuni: o opțiune severă care viza direct industria rusă și liderii ruși de rang înalt; o opțiune de mijloc care viza industria energetică a Rusiei; și o opțiune mai ușoară care includea sancțiuni mai limitate. Trump a ales opțiunea de mijloc.

Trump are unele lovituri contra lui Putin, puse deoparte

Un oficial de rang înalt al Casei Albe a declarat că Trump a fost clar că este timpul să pună capăt războiului, adăugând că va continua să caute o soluție pașnică la conflict.

Noile sancțiuni, care vizează în mod specific companiile energetice Lukoil și Rosneft, reprezintă cele mai recente eforturi ale lui Trump de a pune capăt războiului Rusia-Ucraina și de a consolida moștenirea sa mult așteptată ca un conciliator global.

Trump, aflat în campania prezidențială de anul trecut, s-a lăudat în repetate rânduri că va pune capăt războiului în „prima zi” de mandat, dar pacea până acum i-a scăpat, după luni de eforturi eșuate de a determina Moscova să negocieze serios termenii. Uneori, el a încercat să-l preseze pe Zelenski să facă concesii, ceea ce a dus la dispute atât publice, cât și private.

Rubio a spus că sancțiunile nu și-au schimbat obiectivul general de a împinge Moscova la masa negocierilor. „Am dori în continuare să ne întâlnim cu rușii”, a declarat secretarul de stat reporterilor miercuri seară. „Președintele a spus în repetate rânduri timp de luni de zile că, la un moment dat, va trebui să facă ceva dacă nu vom face progrese în ceea ce privește acordul de pace. Astăzi a fost ziua în care a decis să facă ceva.”

Trump are la dispoziție și alte instrumente pentru a intensifica presiunea asupra lui Putin, dar până acum nu le-a folosit. Acestea includ trimiterea de rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune în Ucraina, impunerea de noi sancțiuni secundare oricăror companii care fac afaceri cu giganții petrolieri ruși sancționați sau vizarea așa-numitei flote din umbră de petroliere ilicite a Rusiei cu noi sancțiuni pentru a consolida sancțiunile Uniunii Europene.

„Trump lasă unele lucruri deoparte pentru că încă își dorește cu adevărat o înțelegere cu Putin”, a declarat Kurt Volker, care a fost trimisul lui Trump pentru Ucraina în timpul primei sale administrații. „Acest lucru arată că este pur și simplu frustrat că Putin nu a fost încă de acord cu planurile sale”.

