Trump pune SUA pe orbita Rusiei: Atacul președintelui american asupra Europei

Un analist din Statele Unite, Nicholas Kristof, câștigător al Premiului Pulitzer, arată într-o analiză cum Trump sparge ordinea stabilită în lume și pe bătrânul continent după cel de-Al Doilea Război Mondial. Expertul spune că Trump pune SUA pe orbita Rusiei, într-o mutare periculoasă pentru Europa.

Trump este de partea unui presupus criminal de război, președintele Vladimir Putin al Rusiei, și otrăvește relațiile cu aliații de lungă durată ai SUA. Alianța transatlantică se destramă, potrivit The New York Times.

„Avem pe Trump și oligarhia sa de lustruitori ignoranți care vandalizează rețeaua de organizații, acorduri și valori – în mare parte puse în aplicare de America de la Al Doilea Război Mondial – care ne-au oferit celor mai mulți dintre noi, inclusiv Americii, în general, un grad extraordinar de pace și prosperitate”, a spus Chris Patten, fostul președinte al Partidului Conservator Britanic și șef european pentru afaceri externe.

Limbajul dur al lui Patten este o reflectare a suferinței din Europa, pentru că el este un americanofil de-o viață, iar acum, ca Lord Patten of Barnes, un model de demnitate și reținere britanică. El a adăugat: „Iubesc America și am fost odată fericit să-i consider președintele drept lider al lumii libere. Nu mai mult. Unde sunt valorile americane pe care obișnuiam să le admir?”

”Aș fi vrut să știu ce să-i spun. Dar aceasta este o lună umilitoare pentru a fi american. Când eram tânăr reporter, ne refeream la țări precum Polonia și România ca sateliți sovietici; acum Trump face vrerea lui Putin și pare hotărât să pună Statele Unite pe orbita Rusiei”, explică Nicholas Kristof.

Oficialii administrației Trump s-au întâlnit săptămâna aceasta cu oficialii ruși la Riad, Arabia Saudită. Cele două părți au discutat despre Ucraina și, prin urmare, viitorul Europei, excluzându-i atât pe ucraineni, cât și pe europeni. Se vorbește despre adoptarea poziției Rusiei față de Ucraina și renunțarea la sancțiuni împotriva Moscovei. Este greu de evitat impresia că administrația Trump lucrează pentru a submina democrația nu numai acasă, ci și în Europa. După cum a menționat The Economist, ceea ce am văzut este „atacul lui Donald Trump asupra Europei”.

Trump a preluat tonul Kremlinului

Se așteaptă că Trump va scoate unele trupe din Europa. Și NATO arată din ce în ce mai gol; crede cineva cu adevărat că, dacă Rusia ar trimite omuleți verzi să pună mâna pe satele letone, Trump ar trimite trupe conform articolului 5 al NATO? Este cel puțin la fel de probabil să-l întrebe pe Putin, dacă să înființeze un hotel Trump acolo.

„Liderii europeni se trezesc cu faptul că nu numai că SUA abandonează Ucraina, ci și că SUA reprezintă o amenințare pentru viitorul democrației și libertății în Europa”, a scris Phillips O’Brien, un savant în relații internaționale la Universitatea St. Andrews din Scoția.

Administrația Trump a fost în ultima vreme de partea Moscovei pe o problemă după alta: Ucraina trebuie să cedeze teritoriu, nu se poate alătura NATO și ar trebui să organizeze noi alegeri așa cum insistă Rusia.

Într-o dezvăluire plină de minciuni pe Truth Social de miercuri, Trump a mers mai departe. El l-a denunțat pe președintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, drept un „dictator” care a risipit bani și ar fi „mai bine să se miște repede sau nu va mai avea o țară”. Postarea lui Trump a avut tonul declarațiilor de la Kremlin. Trump a îmbrățișat aceste poziții ale lui Putin fără să negocieze aparent multe în schimb.

Gabrielius Landsbergis, un fost ministru de externe al Lituaniei, avertizează că, dacă Trump continuă să susțină Rusia și Europa nu reușește să accelereze, atunci „amenințările la adresa securității europene vor crește enorm. Putin va deveni mai curajos, adică mai mult război în Ucraina, Moldova, Georgia și nu numai”.

Pericolul trece dincolo de Europa. Poate cel mai mare coșmar al relațiilor internaționale din următorii ani ar fi un război între Statele Unite și China, care începe lângă Taiwan sau în Marea Chinei de Sud.

