Trump și Putin față în față, din nou: un joc de oglinzi între doi „alfa”, pe fondul unei crize globale

După ani de relații complicate și semnale contradictorii, Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească din nou, pentru prima oară față în față din 2019. Întâlnirea este programată pentru vineri, 15 august, în Alaska, într-un context geopolitic extrem de tensionat, marcat de cererea lui Trump pentru un armistițiu imediat în Ucraina, prezența a două submarine nucleare americane în apropierea granițelor Rusiei și noi amenințări cu „arme apocaliptice” din partea Moscovei.

Întrevederea, departe de a fi una de curtoazie, va fi un test de putere, cu semnificații profunde atât în plan diplomatic, cât și simbolic. Însă, dincolo de cuvinte, un alt plan se conturează: limbajul trupului.

Specialiștii avertizează că întâlnirea va fi un duel al expresiilor non-verbale, iar în această ecuație, Trump ar putea apela, surprinzător, la umor ca instrument de dominare. „Trump se folosește instinctiv de glumă pentru a-și dezarma adversarii. Este o formă de subminare subtilă, care poate funcționa împotriva unui lider atât de calculat ca Putin”, explică Judi James, expert în limbaj corporal, citată de Daily Mail.

O relație complicată: de la „bromance” la ruptură strategică

În timpul primului mandat la Casa Albă, Donald Trump s-a întâlnit cu Vladimir Putin de șase ori. În faza incipientă, Trump părea interesat să-l atragă pe liderul de la Kremlin într-un fel de „club global al masculilor alfa”, spune Judi James. Întâlnirile lor erau dominate de ritualuri de putere: strângeri de mână prelungite, gesturi de intimidare, poziții teatrale.

Însă, treptat, relația s-a deteriorat. Putin a renunțat la tonul prietenos, iar Trump a fost vizibil iritat de pierderea acestei legături. În limbajul trupului, ruptura a fost la fel de vizibilă ca în declarațiile politice.

„Trump nu acționează pe baza unei strategii intelectuale atunci când îl abordează pe Putin, ci pe una instinctivă, viscerală. A încercat să-i câștige respectul afișând forță și dominare. Dar Putin înțelege perfect jocul acesta și a ales să rupă codul nescris al masculinității dominante”, susține James.

2017 – Hamburg: începutul unui duel rece

Prima lor întâlnire oficială, în marja summitului G20 din Hamburg, a fost mai degrabă stânjenitoare decât cordială. Ambii lideri păreau încordați, evitând contactul vizual și afișând posturi rigide. Trump, aflat pe marginea scaunului, cu spatele sacoului ridicat, a apelat la două gesturi-cheie pentru a marca dominația: ignorarea deliberată a lui Putin și celebra strângere de mână „hand platter”, cu palma în sus – o mișcare care îl forța pe liderul rus să se încline și să accepte poziția impusă.

Putin, în schimb, a afișat o atitudine aparent docilă în fața camerelor, dar expresia „nefericită” sugera un disconfort mascat.

2018 – Helsinki: momentul convergenței, urmat de distanțare

Un an mai târziu, la Helsinki, cei doi lideri au avut o întâlnire cu ușile închise de două ore. În conferința de presă comună, Trump a surprins prin faptul că a părut să-i acorde mai mult credit lui Putin decât propriilor agenții de informații, în chestiunea amestecului Rusiei în alegerile din 2016.

„Atunci păreau în armonie, cu posturi aproape simetrice, amintind de super-eroii din benzi desenate. Era o coregrafie a masculinității politice”, notează James.

Dar, imediat după, Putin a schimbat tonul. La o nouă strângere de mână, ambii lideri au afișat o tensiune evidentă: priviri fixe, buze încleștate, gesturi de control. Putin a refuzat orice dezechilibru – mâna lui stângă a rămas pe brațul fotoliului, un semn clar că nu se va lăsa tras în jocul de forță al lui Trump.

Un gest simbolic – mingea de fotbal oferită de Putin lui Trump – nu a fost primit cu entuziasm: liderul american a ținut-o rigid, apoi a pasat-o soției sale, Melania.

2019 – Osaka: ultima întâlnire și sfârșitul aparent al prieteniei

În 2019, la Osaka, aparențele prieteniei mai existau, dar semnalele corpului indicau altceva. Trump a părut exuberant la intrarea lui Putin în încăpere, întinzând ambele brațe într-un gest de bun venit, dar nu a existat o reciprocitate clară. Putin a păstrat o postură rigidă, lipsită de empatie, ca un lider care știe ce urmează și nu mai e dispus să joace după regulile celuilalt.

Strângerea de mână – din nou tensionată – a fost însoțită de o încercare de a-l trage pe Putin spre el, gest clasic al lui Trump, dar fără succes.

Ambii au zâmbit, însă Putin a lăsat impresia că zâmbește de complezență. A glumit în engleză, iar Trump, aparent încântat, a afișat gesturi de „preening” – semnale de auto-admirare tipice liderilor siguri de ei.

„Trump este un jucător de forță, dar strategiile lui teatrale par să aibă efect doar pe termen scurt. Putin, pe de altă parte, pare imun la astfel de manevre”, a concluzionat Judi James.

O confruntare fără precedent, pe un teren tensionat

Întâlnirea din Alaska va fi, probabil, una dintre cele mai atent analizate interacțiuni dintre doi lideri politici ai deceniului. Nu doar pentru ce se va spune oficial, ci pentru ceea ce limbajul trupului, tăcerile și gesturile vor transmite despre raportul de forțe dintre un fost președinte american care vrea să revină la putere și un lider rus aflat în plină confruntare cu Occidentul.

Pe fundalul unui război în desfășurare, al presiunii nucleare și al unor alianțe tot mai fragile, întâlnirea dintre Trump și Putin e mai mult decât un eveniment diplomatic. Este un test de voință și de strategie. Un meci între doi actori care se cunosc prea bine, dar nu mai joacă același joc.

