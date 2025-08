Trump scurtează termenul limită dat lui Putin pentru a opri războiul din Ucraina. „Sunt dezamăgit” VIDEO

Donald Trump a anunțat luni, 28 iulie, că va „scurta” termenul de 50 de zile acordat liderului rus Vladimir Putin la 14 iulie pentru încetarea ostilităților în Ucraina, în caz contrar urmând să impună sancțiuni dure împotriva Rusiei, relatează AFP.

Trump s-a declarat din nou „foarte dezamăgit” de omologul său rus.

„Voi reduce cele 50 de zile pe care i le-am acordat”, a declarat el la Turnberry, în Scoția, unde se întâlnește cu premierul britanic Keir Starmer.

Ulterior, Donald Trump a zis că îi mai dă lui Putin „10 sau 12 zile” ca să fie de acord cu încheierea războiului.

Kievul s-a bucurat după această declarație, salutând „fermitatea” lui Donald Trump.

Pe 14 iulie, Donald Trump a lansat un ultimatum către Vladimir Putin, acordând Rusiei 50 de zile pentru a înceta ostilitățile în Ucraina, altfel riscând sancțiuni economice severe. Neobservând niciun progres, președintele american a declarat luni că dorește să „scurteze” acest termen.

