Trump scoate asul din mânecă în Alaska: Oferta SUA neașteptată pe ultima sută de metri, care l-ar opri pe Putin

Orele de dinaintea summit-ului de la Anchorage dintre liderii Statelor Unite și Rusiei se scurg rapid, iar experții din ambele tabere lucrează la ultimele detalii. Acum, Donald Trump este gata să scoată asul din mânecă în Alaska. Oferta SUA neașteptată, pe ultima sută de metri, pentru un contract cu Rusia privind mineralele rare din America l-ar putea opri pe Putin din războiul său nebunesc din Ucraina.

În plus, președintele american vine ”înarmat” și cu alte oportunități comerciale pentru Putin, printre care ridicarea unora dintre sancțiunile SUA asupra Rusiei, potrivit The Telegraph.

Propunerile lui Trump vor include deschiderea resurselor naturale ale Alaskăi către Moscova și ridicarea unora dintre sancțiunile americane asupra industriei aviatice ruse. Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, se află printre personalitățile administrației care îl informează pe Trump înainte de întâlnirea sa cu Putin la Anchorage.

Bessent explorează compromisurile economice pe care SUA le poate face cu Rusia pentru a accelera un acord de încetare a focului. Într-o conferință de presă, Trump a declarat că Putin se va confrunta cu „consecințe severe” dacă nu va fi de acord să pună capăt războiului din Ucraina la întâlnirea lor de vineri.

Liderul american și-a dezvăluit intenția de a solicita o a doua întâlnire imediată cu Putin, de data aceasta implicându-l pe Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, după discuțiile lor individuale din Alaska. Trump a spus: „Dacă prima decurge bine, vom avea o a doua întâlnire rapidă. Aș dori să o fac aproape imediat și vom avea o a doua întâlnire rapidă între președintele Putin și președintele Zelenski și cu mine, dacă doresc să fiu acolo.”

Președintele american a participat la un summit virtual cu Zelenski și alți lideri europeni, inclusiv Sir Keir Starmer, Emmanuel Macron și Friedrich Merz. Vorbind după discuții, dl Zelenski a spus că Trump a susținut garanțiile de securitate pentru Ucraina. „Ar trebui să existe garanții de securitate”, a declarat el într-o conferință de presă alături de dl Merz, cancelarul german.

„Președintele Trump a declarat că susține acest lucru și disponibilitatea Americii de a participa.” În ultimele luni, Washingtonul a exclus garanțiile de securitate – un fel de angajament că America ar fi dispusă să aplice termenii oricărui acord de pace – pentru Ucraina, în ciuda faptului că aceasta este o cerere cheie din partea Kievului.

Regatul Unit, Franța și Germania au lucrat pentru crearea unei forțe de menținere a păcii fără implicarea directă a americanilor, dar sperau că SUA ar putea oferi sprijin, cum ar fi acoperirea aeriană. Liderii europeni, inclusiv Emmanuel Macron, președintele francez, au declarat că apelurile cu Trump au fost „pozitive”. După apeluri, Zelenski a spus că Putin „blufează” când a spus „nu-i pasă de sancțiuni și că acestea nu funcționează”.

Trump vine cu oferte atractive pentru Putin

Pe lângă ridicarea sancțiunilor, SUA se pregătesc să-i ofere lui Putin și alte stimulente financiare pentru a pune capăt războiului, inclusiv acces la minerale de pământuri rare din zonele Ucrainei ocupate în prezent de Rusia.

Se crede că Ucraina deține 10% din rezervele mondiale de litiu, utilizat în producția de baterii. Două dintre cele mai mari zăcăminte de litiu ale sale se află în zone deținute de Rusia, iar Putin și-a revendicat dreptul asupra mineralelor valoroase găsite în regiunile ocupate de forțele sale. „Există o serie de stimulente, dintre care un potențial acord privind mineralele/pământurile rare ar putea fi unul dintre ele”, a declarat o sursă familiarizată.

În luna mai, SUA au semnat un acord privind mineralele de pământuri rare cu Kievul, permițându-i să exploateze amplele resurse naturale ale Ucrainei. Washingtonul va trebui să înființeze noi operațiuni miniere, care ar putea fi accelerate prin cooperarea Rusiei.

Politica președintelui, „America First”, l-a determinat să încheie mai multe acorduri privind mineralele de la revenirea sa în Biroul Oval, în special cu Ucraina și Kazahstan. Alte stimulente includ ridicarea interdicțiilor de export pentru piesele și echipamentele necesare pentru întreținerea avioanelor rusești, dintre care o parte au ajuns în stare de degradare.

Aproape 30% din avioanele rusești fabricate în Occident, cărora le sunt întrerupte operațiunile de întreținere, ar putea fi ținute la sol în următorii cinci ani, a sugerat anul acesta Serghei Chemezov, șeful Rostec, conglomeratul de stat rus în domeniul apărării.

Ridicarea sancțiunilor asupra aeronavelor rusești s-ar putea dovedi profitabilă pentru producătorul american Boeing. Cu o flotă de peste 700 de avioane dominată de Airbus și Boeing, companiile aeriene ruse ar putea reveni la furnizorii americani pentru piese critice și întreținere.

De asemenea, Trump ia în considerare oferirea Rusiei de oportunități de a valorifica resursele naturale valoroase din strâmtoarea care o separă de SUA. Alaska, separată de Rusia de doar cinci kilometri prin strâmtoarea Bering, se estimează că deține rezerve semnificative de petrol și gaze nedescoperite, inclusiv 13% din petrolul mondial.

