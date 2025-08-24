Trump i-a trimis o scrisoare lui Zelenski: „Acum este momentul să punem capăt uciderilor fără sens” - Cum ar putea fi oprită vărsarea de sânge

Președintele american Donald Trump i-a trimis duminică, 24 august, o scrisoare omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Zilei Independenței a Ucrainei.

„În numele poporului american, vă adresez felicitări și urări călduroase dumneavoastră și curajosului popor ucrainean”, a scris Trump. El a subliniat că „poporul ucrainean are un spirit de neînfrânt, iar curajul țării este o sursă de inspirație pentru mulți” și a transmis că Statele Unite respectă lupta Ucrainei și sacrificiile sale.

Apel la pace și soluții negociate

În contextul războiului declanșat de Rusia, Trump a făcut apel la încetarea vărsării de sânge: „Acum este momentul să punem capăt uciderilor fără sens. Statele Unite susțin o soluție negociată care să conducă la o pace durabilă și de lungă durată, care să protejeze suveranitatea și demnitatea Ucrainei”.

Scrisoarea se încheie cu urarea: „Dumnezeu să binecuvânteze Ucraina”.

Summituri și negocieri în curs

După summitul din 15 august cu Vladimir Putin în Alaska, Trump și-a exprimat intenția de a organiza o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski, urmată ulterior de o posibilă întâlnire trilaterală, pentru a avansa procesul de pace. Luni, la Casa Albă, Trump s-a întâlnit cu Zelenski și lideri europeni susținători ai Kievului, conturând un front politic unit în sprijinul Ucrainei.

Potrivit surselor Reuters, în timpul discuțiilor, Putin ar fi cerut retragerea completă a Ucrainei din regiunea Donbas, fiind totuși mai flexibil privind garanțiile de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, fără includerea aderării la NATO sau trimiterea de trupe ale Alianței în țară.

Ucraina marchează 34 de ani de independență în timp ce continuă să se apere de agresiunea rusă, care a început în februarie 2022 și a dus la ocuparea ilegală a aproximativ 20% din teritoriul său. Eforturile internaționale de mediere, inclusiv cele ale lui Donald Trump, urmăresc să pună capăt conflictului și să asigure o soluție durabilă.

