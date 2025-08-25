Trump susține că a vorbit cu Putin și după întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni. De ce nu vrea liderul de la Moscova să stea față în față cu cel de la Kiev VIDEO

Președintele SUA, Donald Trump FOTO Hepta

Donald Trump a răspuns afirmativ luni, 25 august, la întrebarea unui reporter dacă a mai vorbit cu liderul rus Vladimir Putin de la summitul său de la Casa Albă de acum o săptămână cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni, relatează AFP.

"Toate conversațiile pe care le am cu el (Putin, n.r.) sunt conversații bune dar, din păcate, în ziua următoare o bombă este lansată asupra Kievului sau în altă parte și asta mă înfurie apoi."

"Cred că vom pune capăt războiului", a mai declarat președintele SUA, fără a oferi mai multe detalii, în contextul în care planul său de a-i reuni pe președinții Rusiei și Ucrainei în jurul aceleași mese pare să fi stagnat.

Trump a mai spus, conform Reuters, că nu a discutat despre garanții specifice de securitate pentru Ucraina și a reafirmat angajamentul SUA de a sprijini Kievul.

Potențialele garanții de securitate pentru Ucraina reprezintă un obstacol major în calea încheierii războiului Rusiei în Ucraina.

De asemenea, liderul de la Casa Albă a declarat că, în timpul întâlnirii sale de la 15 august cu Vladimir Putin din Alaska, cei doi lideri au discutat despre limitarea dimensiunii arsenalului nuclear masiv al țărilor lor odată ce criza din Ucraina va fi rezolvată.

"Am dori să denuclearizăm. Este prea multă putere, și am vorbit și despre asta. Face parte din asta, dar trebuie să terminăm războiul", le-a declarat Trump reporterilor adunați în Biroul Oval.

Întrebat de ce Putin pare reticent să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a răspuns: "Pentru că nu-l place".

