Keith Kellogg, trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina și Rusia, a ajuns din nou la Kiev.

Kellogg a sosit în capitala Ucrainei joi, 11 septembrie, dar nu se știe însă câte zile va sta la Kiev, scrie pravda.com.ua.

În timp ce kyivindependent.com scrie că scopul vizitei lui Kellogg este în prezent necunoscut, conform unei surse nedivulgate, pentru postul de televiziune Suspilne.

Vizita lui Kellogg are loc pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra regiunilor ucrainene, inclusiv asupra capitalei. Relatările din mass-media au menționat că intrarea dronelor rusești în spațiul aerian polonez a avut loc în timp ce Kellogg se afla în drum spre Ucraina.

Kellogg a vizitat anterior Kievul pe 24 august, cu ocazia celei de-a 34-a Zile a Independenței Ucrainei. Generalul în retragere este unul dintre principalii consilieri ai lui Trump în efortul de negociere a unui acord de pace între Rusia și Ucraina și a fost în contact strâns cu înalți oficiali ucraineni.

La acea vreme, el a declarat că activitatea diplomatică privind garanțiile de securitate pentru Ucraina era în desfășurare și foarte complicată.

În ciuda eforturilor depuse de Washington, care durează deja de câteva luni, pentru a pune capăt ostilităților, s-au înregistrat puține progrese, deoarece Rusia continuă să respingă un armistițiu și își intensifică atacurile asupra orașelor ucrainene.

Ads

Tensiunile din regiune se intensifică și după încălcarea de către Rusia a spațiului aerian polonez, oficialii europeni și unii parlamentari americani descriind acest lucru ca un test al hotărârii NATO.

În timp ce Kievul și majoritatea liderilor europeni au denunțat ferm incursiunea, Trump a reacționat cu o declarație criptică pe rețelele de socializare, spunând: „Ce se întâmplă cu Rusia care încalcă spațiul aerian al Poloniei cu drone? Hai că începe!”

Ucraina, care a rezistat războiului total al Rusiei timp de trei ani și jumătate și se confruntă aproape zilnic cu atacuri cu drone, a cerut un răspuns ferm la incursiune din partea NATO și a UE.

Ads