Senatorul republican american Lindsey Graham a numit Ucraina „cea mai bogată țară din Europa”, așa că, potrivit acestuia, președintele ales al SUA, Donald Trump, este interesat să o ajute să câștige războiul cu Rusia.

„Ucraina este cea mai bogată țară din Europa în ceea ce privește metalele rare. Valoarea acestora variază de la două la șapte trilioane de dolari. Ucraina este coșul de pâine al lumii în curs de dezvoltare. 50% din toate alimentele care ajung în Africa provin din Ucraina. Este foarte important ca ucrainenii să fie gata să încheie un acord cu noi, și nu cu rușii. Prin urmare, este în interesul nostru să ne asigurăm că Rusia nu va ocupa acest loc”, a subliniat el la Fox News.

Senatorul și-a exprimat încrederea că, datorită acordului de pace al lui Donald Trump, atât Kievul, cât și Washingtonul vor beneficia enorm.

„Acest război este despre bani. Nimeni nu vrea să vorbească despre asta. Putem să câștigăm bani și să avem relații economice cu Ucraina, ceea ce ne va fi foarte benefic odată cu apariția păcii. Așa că Donald Trump va face o înțelegere pentru a ne recupera banii pentru a ne îmbogăți cu minerale. Aceasta este o afacere bună pentru Ucraina și pentru noi”, a explicat Graham.

Ads

Anterior, senatorul republican a explicat deja că Rusia poate oferi Chinei mineralele de importanță critică pentru industria modernă, care se află în minele Ucrainei.

The Washington Post, citând analiza SecDev, a scris că valoarea totală a zăcămintelor minerale din teritoriile Ucrainei ocupate de ruși ajunge la cel puțin 12,4 trilioane de dolari. Potrivit ziarului Financial Times, Ucraina are până la 11,5 trilioane de dolari minerale necesare pentru tranziția energetică.

„Un cufăr verde de comori este îngropat în Ucraina”, menționează publicația. Ucraina are aproximativ 500.000 de tone de litiu, iar după acest indicator este înaintea Portugaliei ca cea mai mare resursă de acest metal din Europa.

Ads