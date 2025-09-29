Trump dă voie Ucrainei să lovească oriunde în Rusia. „Nu există niciun loc ferit.” Dezvăluiri de la emisarul Casei Albe

Președintele american Donald Trump a autorizat atacurile în profunzime ale Ucrainei asupra Rusiei, a declarat trimisul special al SUA pentru Ucraina, generalul Keith Kellogg. Într-un interviu pentru Fox News, generalul, acum emisar al Casei Albe, a zis că nu există niciun „sanctuar” care să fie ferit de atacuri ucrainene.

Declarațiile vin după ce Volodimir Zelenski i-a cerut lui Donald Trump rachete de croazieră Tomahawk și după ce a amenințat Rusia că rachete ar putea să cadă peste Kremlin. Totodată, liderul american a schimbat placa și a spus că Ucraina își poate recupera toate teritoriile ocupate de ruși.

„Toată lumea ar trebui să urmeze ce spune președintele. El este comandantul suprem, conform Constituției, și toată lumea se conformează. Când președintele merge la stânga, tu mergi la stânga. Dacă el spune că tu mergi la dreapta, tu mergi la dreapta. Așa e președintele. Ultima dată când m-am uitat, niciunul dintre noi nu a obținut voturi în colegiul electoral, el a obținut. Așa că, atunci când președintele a spus să facem ceva, trebuie doar să facem acel lucru și să finalizăm acțiunea.”, a spus Keith Kellogg la Fox News.

Prezentatoarea emisiunii la care participa emisarul lui Trump pentru Ucraina l-a întrebat dacă asta înseamnă că președintele a permis Ucrainei să lovească adânc în teritoriul Rusiei.

Ads

„Cred că, citind ce a spus el și ce a spus vicepreședintele Vance, precum și secretarul Rubio, răspunsul este da. Folosește-ți abilitatea de a lovi adânc. Nu există sanctuare.”, a completat Kellogg.

În ultima vreme, Ucraina și-a făcut propriile arme cu care să facă asemenea atacuri la distanță mare, fie că vorbim de drone sau de rachete de croazieră. În primii ani de război, generalii Kievului erau dependenți de armele donate de partenerii occidentali și limitați de anumite restricții impuse de donatori. Keith Kellogg a dezvăluit că Ucraina are voie să folosească armele americane pentru atacuri în profunzime în Rusia, dar nu mereu.

President Trump has authorized long-range strikes into Russia, Special Envoy to Ukraine General Keith Kellogg says -- but occasionally Ukraine has not been granted authority by the Pentagon to carry them out. Ads KELLOGG: "Everybody should follow what the President says. He's the… pic.twitter.com/Zx36foTgnP — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) September 29, 2025

SUA analizează solicitarea Ucrainei de a obține rachete Tomahawk cu rază de acțiune lungă pentru efortul său de respingere a invadatorilor ruși, a declarat duminică vicepreședintele american JD Vance.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut SUA să vândă rachete Tomahawk țărilor europene, care la rândul lor le vor trimite Ucrainei.

Vance a declarat, duminică, 28 septembrie, la Fox News că președintele Donald Trump va lua decizia finală cu privire la aprobarea sau respingerea acestei cereri.

Ads