Trump vrea "rapid" o întâlnire în trei cu Putin și Zelenski după cea din Alaska. "Dacă simt că nu este potrivit, atunci nu" VIDEO

Autor: Silvia Salcie
Miercuri, 13 August 2025, ora 21:14
1112 citiri
Doald Trump

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, 13 august, că vrea să organizeze o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin și cu șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski, 'aproape imediat' după întrevederea sa cu președintele rus programată vineri în Alaska, informează AFP.

'Unele lucruri importante pot fi obținute în cadrul primei întâlniri - va fi o întâlnire foarte importantă - dar aceasta pregătește terenul pentru o a doua întâlnire', a spus președintele american într-o discuție cu presa, condiționând această a doua întâlnire de buna desfășurare a primei.

Președintele american urmează să se întâlnească cu omologul său rus vineri la bază militară americană din Anchorage (Alaska), pentru a încerca să găsească o soluție la războiul pe care Moscova îl duce în Ucraina de mai bine de trei ani.

'Vom avea rapid o a doua întâlnire. Mi-ar plăcea să o fac aproape imediat și vom avea rapid o a doua întâlnire între președintele Putin, președintele Zelenski și mine, dacă își doresc ca eu să fiu acolo', a declarat președintele Trump.

Cu toate acestea, președintele american a afirmat că ar putea renunța la această întâlnire, organizarea ei urmând să depindă de cum va decurge discuția sa de vineri cu Vladimir Putin.

'Dacă simt că nu este potrivit să o organizăm pentru că nu am obținut răspunsurile pe care trebuie să le obținem, atunci nu va exista o a doua întâlnire', a afirmat președintele american.

Totodată, Donald Trump a avertizat că Rusia se va confrunta cu 'consecințe foarte grave' dacă nu va accepta să pună capăt războiului, fără a intra însă în detalii.

Întrebat de un jurnalist dacă crede că ar putea să îl convingă pe Vladimir Putin să nu mai vizeze populația civilă din Ucraina, Donald Trump a răspuns că a avut această conversație de mai multe ori cu omologul său rus.

'Și apoi mă întorc acasă și văd că o rachetă a lovit un cămin de bătrâni sau o rachetă a lovit un bloc de apartamente, iar oamenii zac morți pe stradă. Atunci mă gândesc că răspunsul este nu', a declarat el.

Președintele Donald Trump a mai menționat un 'apel foarte bun' mai devreme în cursul zilei de miercuri cu lideri europeni, inclusiv cu Volodimir Zelenski, în care a fost abordată reuniunea din Alaska.

'I-aș da un 10' acestui apel, 'foarte, foarte cordial', a adăugat el, în cadrul unui discurs la prestigiosul centru cultural Kennedy Center din Washington.

