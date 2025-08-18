China intervine înainte de negocierile Trump-Zelenski-liderii UE: „Poziția noastră e coerentă și clară”

China a anunțat luni, 18 august, că speră la un acord „acceptabil pentru toate părțile” în războiul din Ucraina. Mesajul a fost făcut înaintea întâlnirii la Casa Albă între președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și mai mulți lideri europeni, relatează AFP.

„Sperăm ca toate părțile și toți actorii să participe la negocieri de pace la timp și să ajungă la un acord de pace drept, durabil, cu caracter constrângător și acceptabil pentru toate părțile cât mai rapid posibil,” a declarat într-o conferință de presă o purtătoare de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning.

Mesaj de la Beijing: „China va continua să promoveze pacea și dialogul în felul său”

Oficialii chinezi transmit mesaje neutre.

„Poziția Chinei față de criza ucraineană este coerentă și clară, iar China va continua să promoveze pacea și dialogul în felul său, în vederea unei soluționări politice a crizei,” a răspuns ea, întrebată dacă China este dispusă să acționeze ca un garant al securității Ucrainei, scrie Global China.

Publicația americană Axios scrie că, la summitul între președinții american Donald Trump și rus Vladimir Putin, vineri, în Alaska, China a fost evocată ca unul dintre eventualii garanți ai securității Ucrainei.

