Forţele ruse atacă poziţiile armatei ucrainene în regiunea Harkov (în nord-estul Ucrainei) cu lovituri de precizie, a transmis duminică Ministerul Apărării de la Moscova, citat de Reuters.

Atacurile sunt realizate cu trupe aeropurtate, rachete şi artilerie, a susţinut Ministerul rus pe social media.

Reuters menţionează că nu a putut verifica imediat informaţiile.

Pe de altă parte, Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii ruse Belgorod, aflată la graniţa cu Ucraina, a declarat, potrivit AFP, că "mii" de persoane au fugit din regiunea ucraineană Harkov, teatrul contraofensivei ucrainene, către Rusia în ultimele 24 de ore.

"Nu a fost cea mai uşoară noapte, nu a fost cea mai uşoară dimineaţă, În cursul ultimelor 24 de ore, mii de persoane au traversat frontiera", a afirmat Gladkov într-o intervenţie video postată pe contul său de Telegram.

La începutul lunii septembrie, armata ucraineană a anunţat o contraofensivă în sud, iar într-o săptămână a reuşit să străpungă surprinzător şi rapid liniile ruse în nord-est, în regiunea Harkov, comentează AFP.

Începând de sâmbătă, autorităţile de la Kiev au obţinut importante câştiguri teritoriale în faţa armatei ruse în est, care a anunţat că şi-a retras trupele din unele sectoare pentru "a întări" mai mult regiunea separatistă prorusă Doneţk, în sud.

Majoritatea persoanelor care au traversat frontiera în regiunea Belgorod s-au cazat la rudele lor care locuiesc în Rusia, potrivit lui Gladkov.

"Astăzi, 1.342 persoane se află în 27 de spaţii de cazare temporară înfiinţate în regiune. În total, situaţia este sub control", a dat asigurări Gladkov, care a spus că duminică după-masă nu mai existau cozi lungi de aşteptare la frontieră, spre deosebire de noaptea precedentă.

La rândul său, agenţia dpa transmite că trupele ruse par a se retrage şi din nordul regiunii Harkov. Locuitorii satului Kozacea Lopan, situat la 30 de kilometri nord de oraşul Harkov, au arborat steagul ucrainean, potrivit relatărilor de presă.

Comandantul șef al armatei ucrainene susține că trupele de la Kiev mai au 50 de kilometri și ajung la Harkov, potrivit Twitter Nexta.

Commander-in-Chief of the AFU Zaluzhny: "In the #Kharkiv direction, we began to advance not only to the south and east, but also to the north. We are 50 kilometers away from reaching the state border." pic.twitter.com/8zy70uJTBM