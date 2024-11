Pentru a se infiltra în spatele liniilor inamice, rușii dezbracă soldații ucraineni morți. Noi informații de pe front VIDEO

În discursul său adresat națiunii de miercuri seara, 13 noiembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia se apropie de nodul feroviar Kupiansk și se pregătește să-și intensifice atacurile pe acest front din regiunea Harkov (nord-est), conform informațiilor furnizate de platforma ucraineană de analiză a războiului, DeepState.

„Comandantul-șef (Oleksandr) Sîrski ne-a prezentat raportul său: pe front, accentul se pune pe regiunea Donețk și, de asemenea, pe încercările ocupantului de a-și extinde ofensiva, în special în sectorul Kupiansk”, a spus Zelenski, potrivit antena3.ro.

Conturile de pe rețeaua X care colectează informații din surse deschise au raportat joi, 14 noiembrie, că armata rusă a pătruns în orașul Kupiansk cu două coloane de vehicule blindate. Au fost difuzate și imagini în acest sens.

„Prima coloană, care cuprinde două MT-LB, un BMP și un tanc, a suferit pierderi; un MT-LB a fost lovit în pădure, iar altul a ajuns pe strada Svatovska înainte de a fi lovit pe strada Nekrasova, unde aproximativ 15 soldați au debarcat și s-au împrăștiat în clădirile din apropiere. Tancul a fost lovit și mai la nord. Operatorii UAV ucraineni din Brigăzile 116 și 14 Mecanizate și unitățile învecinate au reușit să elimine o parte din forțele inamice. Deși conștiente de succesul lor parțial, forțele ruse au încercat să trimită întăriri, care au fost și ele lovite.”

Russian forces entered Kupiansk with two columns of vehicles today. The first column, comprising two MT-LBs, a BMP, and a tank, suffered losses; one MT-LB was hit in the forest, and another reached Svatovska Street before being struck on Nekrasova Street, where about 15 soldiers… pic.twitter.com/oyJ7D6TLSw