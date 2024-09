Armata rusă a început o contraofensivă majoră în Kursk. Cum sunt alungate trupele ucrainene VIDEO

Forţele ruse au început o contraofensivă semnificativă împotriva trupelor ucrainene care au pătruns în vestul Rusiei luna trecută şi au recuperat deja unele teritorii ocupate în Kursk, au declarat bloggeri militari pro-Moscova, relatează Reuters.

Ucraina a lansat pe 6 august cel mai mare atac străin asupra Rusiei de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, pătrunzând în regiunea de frontieră Kursk cu mii de soldaţi susţinuţi de roiuri de drone şi armament greu, inclusiv arme fabricate în Occident.

Iuri Podoliaka, un blogger militar pro-rus de origine ucraineană, şi alţi doi bloggeri influenţi - Rybar şi The Two Majors - au declarat că forţele ruse au început o contraofensivă semnificativă în Kursk.

„În regiunea Kursk, armata rusă a lansat acţiuni contraofensive pe flancul vestic al inamicului, reducând zona de control ucraineană din apropierea frontierei de stat”, a declarat bloggerul The Two Majors.

Podoliaka a declarat că forţele ruse au recucerit mai multe sate din vestul fâşiei de teren pe care Ucraina o controla, împingând forţele ucrainene la est de râul Malaia Loknia, la sud de Snagost.

