Trupele ruse în Ucraina încearcă să ajungă la linia de demarcaţie a regiunii administrative Herson, în sudul ţării, pentru a crea condiţiile care să-i permită luarea cu asalt a oraşelor Nikolaev şi Krivoi Rog, arată un nou raport al înaltului comandament al armatei ucrainene privind evoluţiile de pe front.

Armata rusă ia măsuri pentru a-şi consolida potenţialul de atac şi a accelera ritmul ofensivei sale, transferă arme şi echipamente militare pe calea ferată din alte zone ale ţării, conform raportului citat.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

De asemenea, comandamentul ucrainean semnalează că "unele unităţi ale armatei belaruse acoperă frontiera în regiunile Brest şi Gomel".

Kievul estimează că există ameninţarea ca "Rusia să lanseze atacuri cu rachete împotriva infrastructurii militare şi civile din toată Ucraina de pe teritoriul Republicii Belarus".

În regiunea Harkov, nord-est, Rusia "efectuează atacuri aeriene şi tiruri de artilerie" şi încearcă "operaţiuni ofensive în direcţia Izium", inclusiv transferul de arme şi persoane mobilizate de pe teritoriile republicilor autoproclamate Doneţk şi Lugansk.

Atacurile aeriene ruseşti şi tirurile de artilerie continuă asupra aşa-numitelor "linii de contact" din regiunea Doneţk, care separă zonele proruse ale regiunii de cele care se află în mâinile ucrainenilor.

Numai în regiunile Doneţk şi Lugansk, nouă atacuri inamice au fost respins în ultimele 24 de ore, fiind distruse opt tancuri, un sistem de artilerie, 24 vehicule blindate de luptă, un vehicul special şi cinci maşini (inclusiv două camioane cisternă pentru combustibil), afirmă armata ucraineană.

Potrivit ultimului buletin al Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) din SUA, trupele ruse din Herson încearcă să-şi îmbunătăţească poziţiile tactice şi se regrupează pentru a relua ofensiva şi a captura graniţele administrative ale regiunii.

Ruşii, potrivit acestuia, chiar dacă desfăşoară mai multe forţe spre Izium, "pare puţin probabil că vor fi capabili de noi progrese".

"Pare din ce în ce mai puţin probabil ca forţele ruse să obţină succese majore în estul Ucrainei şi este posibil ca forţele ucrainene să poată efectua contraatacuri mai ample în zilele următoare", apreciază ISW.

#British Ministry of Defence on #Russia's occupation policy in #Kherson. https://t.co/vAp0NGIjJj