Guvernatorul regiunii Jîtomîr, Vitaliy Bunechko, a anunțat că trupele ruseşti au părăsit zona, dar că ”războiul nu s-a terminat”.

”Inamicul a fost respins şi astăzi nu există trupe ruse de ocupaţie în regiunea noastră, a afirmat guvernatorul Vitaliy Bunechko pe contul de Telegram, potrivit BBC.

”Au părăsit comunităţile din nord... dar războiul nu s-a terminat. Vom câştiga! Slavă Ucrainei!”, a mai precizat oficialul ucrainean.

Regiunea Jîtomîr, care se învecinează la vest cu regiunea Kiev, a reprezentat un culoar-cheie pentru livrarea de ajutoare umanitare şi echipamente către capitală încă de la începutul războiului.

De asemenea, Jîtomîrul a suferit bombardamente masive în urma cărora mulţi civili au murit sau au rămas fără locuinţe.

The head of the #Zhytomyr administration, Vitaliy Bunechko, said that there were no more #Russian invaders in the region. pic.twitter.com/aVdTAunp0w