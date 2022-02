Trupele ruse din Belarus au intrat în zona centralei nucleare de la Cernobîl. Ucrainenii avertizează asupra pericolului unui accident nuclear VIDEO

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi după-amiază, 24 februarie, că trupele ruse au intrat în Cernobîl.

”Forțele de ocupație ruse încearcă să pună mâna pe Cernobîl. Apărătorii noștri își dau viața pentru ca tragedia din 1986 să nu se repete. Este o declarație de război împotriva întregii Europe”, a scris șeful statului pe Twitter.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.