"Tryzub", arma secretă a Kievului. Ucrainenii susțin că pot doborî cu ea ținte la o altitudine de peste doi kilometri VIDEO

Un înalt oficial ucrainean susține că țara sa deține o armă secretă care ar putea schimba cursul războiului cu Rusia. Comandantul forţelor ucrainene de drone a declarat luni, 16 decembrie, că Ucraina deţine o armă laser capabilă să doboare ţinte aeriene ce zboară la o altitudine de peste doi kilometri, transmite Reuters.

Acest comandant, Vadim Suharevski, nu a oferit detalii despre respectiva armă, cum ar fi de pildă caracteristicile acesteia, cât de eficientă este în luptă sau în ce cantităţi ar fi operaţională pentru armata ucraineană.

"Cu acest laser putem deja să doborâm astăzi avioane la o altitudine de peste doi kilometri", s-a limitat el să afirme, adăugând că laserul a primit denumirea de "Tryzub", adică "Trident" în limba ucraineană, un simbol naţional al Ucrainei.

Numele ar putea sugera o armă produsă pe plan intern de industria militară ucraineană.

Totuşi, fostul ministru britanic al apărării Grant Shapps a declarat în luna aprilie că o armă laser britanică aflată în stadiu experimental şi denumită "DragonFire" ar putea fi utilizată în războiul din Ucraina împotriva dronelor ruseşti.

Ukraine says they're prepared to test the UK's new DragonFire long-range laser air defense system in combat conditions. Costs just £10 per beam emitted. This could be a game changer in helping Ukraine control air space and protect civilians from Russia's daily war crimes.✊ pic.twitter.com/crWhvm82Ye