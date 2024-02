Kievul condamnă interviul luat de Tucker Carlson lui Putin: ”O încercare de a justifica genocidul”

Consilierul prezidenţial ucrainean Mihailo Podoliak a condamnat vineri interviul luat preşedintelui rus Vladimir Putin de jurnalistul conservator american Tucker Carlson, considerându-l "o încercare incontestabilă" de a legitima agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei şi consecinţele acesteia, transmite EFE.

"Orice conversaţie/interviu cu entitatea (sic) Putin este o încercare incontestabilă de a legaliza 'regulile canibalului rus' (asasinate în masă, violenţă exemplară, confiscarea/furtul proprietăţilor altor, distrugere) în tradiţia politică occidentală", a scris pe contul său de socializare X (fostă Twitter) Podoliak, cunoscut pentru mesajele sale filosofice privind problemele politice actuale şi care acţionează adesea ca purtător de cuvânt neoficial al administraţiei preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Any conversation/interview with entity #Putin is an unquestionable attempt to legalize the "rules of the Russian cannibal" (mass murder, demonstrative violence, seizure/theft of other people's property, destruction) in the Western political tradition. Why? Because it is a…