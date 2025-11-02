După ce SUA au anulat reuniunea Trump - Putin, vine răspunsul Kremlinului: Nici nu este nevoie de o întâlnire!

Putin nu vrea, de fapt, să se întâlnească cu Putin, spune Kremlinul FOTO: Hepta

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat duminică, 2 noiembrie, că nu este necesară o întâlnire între Vladimir Putin şi Donald Trump pentru a rezolva situaţia din Ucraina.

Pentru a rezolva situaţia din Ucraina este nevoie de o muncă minuţioasă, nu de o întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, a relatat agenţia de presă rusă TASS, citând declaraţiile purtătorului de cuvânt al Kremlinului.

„Ceea ce avem nevoie acum este o muncă minuţioasă asupra detaliilor acordului”, a declarat Dmitri Peskov.

Recent, o întâlnire între liderii SUA și Federației Ruse, ce ar fi urmat să aibă loc la Budapesta, a fost anulată. Partea americană ar fi luat decizia în urma poziţiei ferme a Rusiei în ceea ce priveşte cererile sale intransigente legate de Ucraina.

Decizia a fost luată după o convorbire tensionată între şefii diplomaţiei celor două ţări, scriu jurnaliștii americani. Informația nu a fost confirmată de către oficialii SUA, scria vineri, 31 octombrie, Financial Times.

Planurile pentru summitul de la Budapesta din această lună între Trump și Putin au fost suspendate după ce Moscova și-a menținut cererile neschimbate, inclusiv ca Ucraina să cedeze teritorii suplimentare ca condiție pentru pace.

Preşedintele Trump susţine apelul Ucrainei pentru un armistiţiu imediat pe liniile actuale.

La câteva zile după ce Trump şi Putin au convenit să se întâlnească în capitala Ungariei pentru a discuta despre modalităţile de a pune capăt războiului din Ucraina, Ministerul de Externe rus a trimis o notă la Washington, subliniind aceleaşi cerinţe de a aborda ceea ce preşedintele Putin numeşte „cauzele profunde” ale invaziei ruse în Ucraina, care includ concesii teritoriale, o reducere drastică a forţelor armate ale Ucrainei şi garanţii că ţara nu va adera niciodată la NATO, relatează FT.

