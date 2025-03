Cum poate Turcia să întărească flancul estic al NATO și securitatea Europei. Ankara vrea să fie inclusă în proiectele de apărare ale UE

Trucia are a doua cea mai numeroasă armată din NATO Foto: X/ @Sobrienegritepe

În contextul geopolitic actual, Turcia se impune ca singura țară capabilă să întărească securitatea europeană independent de sprijinul Statelor Unite. Având a doua cea mai mare armată din NATO, pregătită pentru luptă, Turcia joacă un rol esențial în ecuația securității continentale.

Recenta participare a Ankarei la summitul de la Londra, la care au fost prezenți lideri europeni, este semnificativă într-un moment delicat, în care relațiile dintre Ucraina și Statele Unite sunt marcate de tensiuni. Deși Turcia nu este considerată un viitor membru al Uniunii Europene și se confruntă cu dispute dificile cu Cipru, Grecia și Franța, este clar că Ankara ar putea aduce beneficii considerabile în domeniul securității pentru întreaga Europă.

Cu o armată de 675.000 de soldați, cu o experiență vastă în conflictele din Siria și Irak, Turcia are capacitatea de a întări flancul estic al NATO sau chiar de a contribui la o misiune europeană de menținere a păcii în Ucraina, posibilitate pe care autoritățile de la Ankara nu o exclud.

Ads

Potrivit Eugeniei Gaber, analist la Center for Contemporary Turkey Studies, citat de zn.ua, Turcia dispune de un complex militar-industrial deosebit de puternic. „Producția sa include drone de ultimă generație, avioane de luptă, tancuri și portavioane. În plus, Ankara deține capacități de producție de muniție, adesea deficitare în statele UE,” subliniază aceasta. Totuși, pentru a menține acest ritm de dezvoltare, Turcia are nevoie de investiții externe.

Ankara vrea să fie inclusă în proiectele de apărare ale UE

„Ankara este dispusă să contribuie la consolidarea securității colective, însă interesele sale naționale sunt prioritare,” adaugă expertul, evidențiind că Turcia se opune extinderii influenței Rusiei și consideră acest aspect o amenințare majoră. De asemenea, Turcia vede în participarea la forțele de descurajare din Ucraina o oportunitate de a-și afirma rolul internațional.

Un alt aspect important este legat de cerințele Ankarei de a fi inclusă în proiectele de apărare ale Uniunii Europene. Turcia este nemulțumită de modul în care sunt gestionate investițiile în complexul militar-industrial al statelor membre UE și își dorește un rol mai activ în politica de securitate europeană.

Ads

În ceea ce privește Rusia, Turcia este preocupată de posibilele atacuri ale acesteia în cazul în care SUA își reduc implicarea. Dacă Washingtonul își va diminua prezența în Marea Neagră, Turcia ar putea câștiga în acest context, întărindu-și pozițiile în regiune, consideră experții.

Potrivit lui Oleksi Izhak, expert la Institutul Național de Studii Strategice, Ankara și-a consolidat influența în ultimele decenii, având un rol important în conflictele din Siria și Abhazia, dar și în statele din Asia Centrală, aflate în sfera de interes a Rusiei. „Pare că Turcia așteaptă momentul potrivit pentru a-și extinde zona de influență,” concluzionează Izhak.

În această formulă, Turcia caută să mențină o relație echilibrată cu Moscova, având în vedere atât susținerea pentru integritatea teritorială a Ucrainei, cât și o atitudine precaută față de sancțiunile europene împotriva Rusiei. Acest balans între Est și Vest rămâne cheia strategiei Ankarei în viitorul apropiat.

Ads