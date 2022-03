Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a salutat marţi, 29 martie, ”progresele cele mai semnificative” de la începutul războiului înregistrate la negocierile dintre Rusia şi Ucraina, care au avut loc la Istanbul.

Ministrul a precizat că negocierile nu vor fi reluate miercuri.

”Este vorba despre progresele cele mai semnificative de la începutul negocierilor”, a estimat Mevlut Cavusoglula finalul celei trei ore de discuţii între delegaţiile rusă şi ucraineană.

”Acum ţine de miniştrii de Externe din cele două ţări să se reunească pentru a rezolva chestiunile cele mai dificile”, a adăugat el.

