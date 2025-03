Tusk respinge ideea unei fracturi între Europa și SUA. „Nimeni nu va ceda șantajului lui Putin”

Premierul polonez, Donald Tusk, a declarat, duminică seară, că summitul de la Londra a fost „istoric” el afirmând că reuniunea a avut loc într-un moment de „mare provocare pentru întreaga Europă, nu doar pentru UE şi Ucraina”.

Tusk a spus că nu există „nicio îndoială cine este agresorul şi cine este cel agresat, şi cine are Europa de partea sa, dar a confirmat că se vorbeşte despre „asumarea unei mai mari responsabilităţi” în ceea ce priveşte finanţarea pentru armată şi apărare de către ţările europene.

El a subliniat că Polonia este ţara care cheltuieşte cel mai mult în cadrul NATO, cu un PIB de 4,7%, şi a adăugat că se bucură „că tot mai multe ţări merg dincolo de cuvinte şi declaraţii pentru a creşte cheltuielile”.

De asemenea, el a respins orice sugestie privind o fractură durabilă între Europa şi SUA, insistând că „nu putem lăsa să se întâmple acest lucru”.

„Din fericire, toţi, fără nicio excepţie şi indiferent de emoţiile pe care le putem simţi, dorim ca relaţiile noastre transatlantice, UE-SUA, să fie cât mai puternice posibil”, a spus el.

Vorbind despre summitul Consiliului European de săptămâna viitoare, el a spus că îl priveşte cu un „optimism precaut” că acesta va „trimite un impuls foarte clar, arătându-i lui Putin şi Rusiei că nimeni aici, în Occident, nu intenţionează să cedeze şantajului şi agresiunii sale”.

Polonezul Tusk a vorbit, de asemenea, despre necesitatea de a propune un format în care Europa, Turcia şi Canada să se implice pentru a pune la punct „un plan concret de negocieri” cu Rusia.

„Cu toţii avem sentimentul în acest moment că nimeni nu are un plan în acest sens, iar acest sentiment de haos, de abordare improvizată ... stârneşte uneori emoţii, aşa cum am văzut în spectacolul nepotrivit de la Washington de acum câteva zile, pe care cu toţii am prefera să-l evităm”, a spus el.

Tusk a dezvăluit, de asemenea, că mulţi lideri au vorbit despre impresiile lor cu privire la întâlnirea lui Zelenski cu Trump, unii dintre ei exprimându-şi părerile „ pesimiste ”, însă toţi au insistat asupra necesităţii de unitate.

El a mai explicat că liderii nu au discutat despre garanţii de securitate pentru Ucraina şi a avertizat încă o dată că orice astfel de declaraţie ar trebui să fie strict obligatorie pentru a nu oferi „falsa iluzie a unei securităţi”.

