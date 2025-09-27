Ucraina a primit un sistem Patriot de la Israel. Zelenski a refuzat să precizeze dacă e donat sau cumpărat VIDEO

Ucraina a primit un sistem Patriot de la Israel. Zelenski a refuzat să precizeze dacă e donat sau cumpărat VIDEO
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei FOTO Hepta

Ucraina a primit de la Israel un sistem de tip PATRIOT, un sistem de armament american costisitor şi esenţial în respingerea atacurilor ruse cu rachetă, anunţă sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.

”Un sistem israelian (de tip PATRIOT) funţcionează în Ucraina, este o lună de când funcţionează”, a declarat într-o conferinţă de presă la Kiev Volodimir Zelenski.

El nu precizează dacă Kievul a cumpărat acest sistem sau l-a obţinut grauit.

Vorbind în cadrul unei conferințe de presă alături de președintele Finlandei, Alexander Stubb, Zelenski a precizat, în 12 septembrie 2025, că utilizarea sistemelor Patriot împotriva dronelor de tip Shahed sau Geran nu este sustenabilă din punct de vedere economic sau logistic.

„O singură rachetă Patriot costă între 2 și 3 milioane de dolari, în timp ce o dronă Shahed are un cost estimat de până la 100.000 de dolari,” a afirmat liderul ucrainean.

Statele Unite, principalul producător de rachete pentru sistemele Patriot, pot fabrica între 50 și 60 de interceptori lunar — o capacitate insuficientă în contextul în care Rusia lansează, în unele zile, până la 800 de drone împotriva Ucrainei.

