Ucraina acuză Rusia că a conectat centrala nucleară de la Zaporojie la rețeaua sa electrică. "Au întrerupt intenționat conexiunea cu Ucraina"

Ucraina acuză Rusia că a conectat centrala nucleară de la Zaporojie la reţeaua sa electrică FOTO X/@jurgen_nauditt

Andrii Sibiga, ministrul de externe al Ucrainei, a acuzat Moscova că a întrerupt în mod deliberat legătura electrică externă cu centrala nucleară din Zaporojie, aflată sub control rusesc, pentru a o conecta la rețeaua electrică a Rusiei, relatează Reuters.

Andrii Sibiga a declarat că Moscova încearcă să testeze reconectarea uzinei la rețeaua energetică a Rusiei.

Ucraina și-a exprimat temeri în repetate rânduri că Moscova va încerca să redirecționeze producția centralei către rețeaua Rusiei. Însă oficialii ruși au negat orice intenție de a încerca repornirea centralei, ocupată de forțele ruse încă din primele săptămâni ale invaziei lor în februarie 2022.

Centrala nu produce energie electrică în acest moment, dar nici nu mai are o sursă externă de energie electrică de aproape trei săptămâni. Administrația actuală a centralei a recurs la generatoare diesel de urgență pentru a asigura energia necesară menținerii combustibilului ''la rece'' în interiorul instalației și pentru a preveni topirea acestuia.

''Rusia a întrerupt intenționat conexiunea centralei cu rețeaua ucraineană pentru a testa forțat reconectarea la rețeaua rusă'', a scris Sibiga pe platforma X în limba engleză. El a denunțat o ''tentativă de furt a unei instalații nucleare ucrainene pașnice''.

''Moscova încearcă să păcălească AIEA și întreaga comunitate tehnică și diplomatică pretinzând că problema este cauzată de altcineva decât de ea însăși'', a spus Sibiga, referindu-se la Agenția Internațională pentru Energie Atomică, cu sediul la Viena.

Kievul și Moscova s-au acuzat reciproc de bombardamente care au dus la întreruperea alimentării din exterior a centralei.

AIEA, agenție nucleară a ONU, a declarat săptămâna trecută că procesul de restabilire a legăturii externe era în curs și a solicitat în repetate rânduri ambelor părți să se abțină de la acțiuni care compromit siguranța nucleară.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în discursul său video în noaptea de duminică spre luni că Rusia nu este interesată să restabilească securitatea centralei. El a afirmat că AIEA trebuie să adopte ''o poziție mai clară și onestă''.

Rusia nu a reacționat deocamdată la aceste acuzații ale Ucrainei.

Agenția de presă Interfax l-a citat săptămâna trecută pe viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, care a declarat că nu există motive pentru repornirea centralei nucleare de la Zaporojie în acest moment, în absența unei surse externe de energie electrică. Înainte de aceasta, compania nucleară de stat rusă Rosatom afirmase că se pregătește să repună în funcțiune centrala.

