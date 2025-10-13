Ucraina acuză Rusia că a conectat centrala nucleară de la Zaporojie la rețeaua sa electrică. "Au întrerupt intenționat conexiunea cu Ucraina"

Autor: Adrian Zia
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 16:46
355 citiri
Ucraina acuză Rusia că a conectat centrala nucleară de la Zaporojie la rețeaua sa electrică. "Au întrerupt intenționat conexiunea cu Ucraina"
Ucraina acuză Rusia că a conectat centrala nucleară de la Zaporojie la reţeaua sa electrică FOTO X/@jurgen_nauditt

Andrii Sibiga, ministrul de externe al Ucrainei, a acuzat Moscova că a întrerupt în mod deliberat legătura electrică externă cu centrala nucleară din Zaporojie, aflată sub control rusesc, pentru a o conecta la rețeaua electrică a Rusiei, relatează Reuters.

Andrii Sibiga a declarat că Moscova încearcă să testeze reconectarea uzinei la rețeaua energetică a Rusiei.

Ucraina și-a exprimat temeri în repetate rânduri că Moscova va încerca să redirecționeze producția centralei către rețeaua Rusiei. Însă oficialii ruși au negat orice intenție de a încerca repornirea centralei, ocupată de forțele ruse încă din primele săptămâni ale invaziei lor în februarie 2022.

Centrala nu produce energie electrică în acest moment, dar nici nu mai are o sursă externă de energie electrică de aproape trei săptămâni. Administrația actuală a centralei a recurs la generatoare diesel de urgență pentru a asigura energia necesară menținerii combustibilului ''la rece'' în interiorul instalației și pentru a preveni topirea acestuia.

''Rusia a întrerupt intenționat conexiunea centralei cu rețeaua ucraineană pentru a testa forțat reconectarea la rețeaua rusă'', a scris Sibiga pe platforma X în limba engleză. El a denunțat o ''tentativă de furt a unei instalații nucleare ucrainene pașnice''.

''Moscova încearcă să păcălească AIEA și întreaga comunitate tehnică și diplomatică pretinzând că problema este cauzată de altcineva decât de ea însăși'', a spus Sibiga, referindu-se la Agenția Internațională pentru Energie Atomică, cu sediul la Viena.

Kievul și Moscova s-au acuzat reciproc de bombardamente care au dus la întreruperea alimentării din exterior a centralei.

AIEA, agenție nucleară a ONU, a declarat săptămâna trecută că procesul de restabilire a legăturii externe era în curs și a solicitat în repetate rânduri ambelor părți să se abțină de la acțiuni care compromit siguranța nucleară.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în discursul său video în noaptea de duminică spre luni că Rusia nu este interesată să restabilească securitatea centralei. El a afirmat că AIEA trebuie să adopte ''o poziție mai clară și onestă''.

Rusia nu a reacționat deocamdată la aceste acuzații ale Ucrainei.

Agenția de presă Interfax l-a citat săptămâna trecută pe viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, care a declarat că nu există motive pentru repornirea centralei nucleare de la Zaporojie în acest moment, în absența unei surse externe de energie electrică. Înainte de aceasta, compania nucleară de stat rusă Rosatom afirmase că se pregătește să repună în funcțiune centrala.

Explozii în apropierea uzinei de aviație din Smolensk. Acolo își fabrică Rusia rachetele H-59
Explozii în apropierea uzinei de aviație din Smolensk. Acolo își fabrică Rusia rachetele H-59
O serie de explozii au fost raportate în cursul nopții în apropierea uzinei aeronautice din Smolensk, Federația Rusă – o unitate strategică implicată în producția de rachete de...
Adjunctul diplomației ruse acuză Republica Moldova că devine bază de aprovizionare militară pentru Ucraina: ”An după an, livrările de arme ale NATO către țară cresc”
Adjunctul diplomației ruse acuză Republica Moldova că devine bază de aprovizionare militară pentru Ucraina: ”An după an, livrările de arme ale NATO către țară cresc”
Un important oficial rus acuză Chișinăul că încearcă să transforme ţara într-o bază de aprovizionare pentru „regimul criminal” de la Kiev. Viceministrul rus de externe Mihail Galuzin...
#razboi Ucraina, #centrala Zaporojie, #retea electrica, #Rusia , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Total neasteptat! Ce i-a spus Gigi Becali sotiei sale, chiar inainte de miezul noptii: "Sa nu mai aiba astia ce face"
ObservatorNews.ro
O femeie a "sarutat" moastele Sf. Parascheva si s-a rugat prin video call, ajutata de o pelerina
DigiSport.ro
Nu exista alta varianta: Romania, sanctionata de UEFA dupa 1-0 cu Austria!

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Moscova anunță un nou nume pe lista persoanelor date în urmărire: Dizidentul Vladimir Kara-Murza, eliberat în schimbul de prizonieri Rusia - Occident
  2. Australia își deschide reprezentanță diplomatică în România. Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu s-au întâlnit cu șeful Camerei Reprezentanților de la Canberra
  3. Coliziune violentă între două trenuri. Două persoane sunt în stare critică, alte 100 fiind rănite. Unde s-a produs accidentul feroviar VIDEO FOTO
  4. Ucraina acuză Rusia că a conectat centrala nucleară de la Zaporojie la rețeaua sa electrică. "Au întrerupt intenționat conexiunea cu Ucraina"
  5. O judecătoare a întârziat 4 ani redactarea unei sentințe penale într-un dosar de tentativă la omor calificat. Acum ea e cea judecată
  6. Vicepreședinte al Parlamentului European, șocat de cazul tinerei din Constanța care a murit după naștere. "Nu, de data asta nu e vina medicilor. Soțul a refuzat..."
  7. Avertismentele ANSVSA anunță un risc crescut focare de boli care lovesc fermele cu animale. Ce măsuri iau autoritățile
  8. 491 de zile în mâinile Hamas. Un ostatic israelian dezvăluie cum a supraviețuit într-un tunel adânc de 30 de metri, plin de apă puturoasă și viermi, bătut și umilit
  9. Elevă de 8 ani, trântită la pământ de o poartă din curtea școlii, pe care erau urcați mai mulți colegi
  10. Bărbat arestat după ce a încercat să intre în casă peste altul pentru a-l ucide cu un cuțit