„Aderarea Ucrainei la UE nu va depinde de eliberarea completă a teritoriului. Există precedentele Germania de Vest și Cipru“, spune un europarlamentar german

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 22:13
28 citiri
„Aderarea Ucrainei la UE nu va depinde de eliberarea completă a teritoriului. Există precedentele Germania de Vest și Cipru“, spune un europarlamentar german
Ucraina speră să adere la UE cât mai rapid/FOTO:X/@sluganarodu_pp

Europarlamentarul german Michael Gahler afirmă că Ucraina va deveni, mai devreme sau mai târziu, membră a Uniunii Europene — chiar dacă nu își va restabili integral controlul asupra tuturor teritoriilor ocupate de Rusia.

Într-un interviu acordat publicației European Pravda, Gahler, raportorul Parlamentului European pentru Ucraina din 2022, a explicat că aderarea țării nu este condiționată de eliberarea totală a teritoriului.

„Există precedente. Germania de Vest a fost parte a Uniunii Europene înainte de reunificare, iar legislația UE s-a extins ulterior asupra întregii Germanii. Așa s-ar putea întâmpla și în cazul Ucrainei”, a spus Gahler.

Oficialul european, membru al Partidului Popular European (PPE), este unul dintre cei mai vechi susținători ai integrării europene a Ucrainei. El a precizat că, deși procesul va fi dificil și de durată, „Ucraina nu este o povară, ci o investiție în viitorul Europei”.

„Ucraina va aduce beneficii economice și politice UE”

Gahler consideră că, după război, reconstrucția Ucrainei va genera „un boom economic” pentru întreaga Europă, iar forța de muncă și competențele ucrainenilor vor contribui la modernizarea Uniunii.

Totuși, el a subliniat că Ucraina trebuie să respecte pe deplin criteriile de aderare: „Va fi un drum lung și complex, dar direcția este clară. Ucraina va fi membră a UE.”

În același timp, europarlamentarul a avertizat că procesul nu va fi rapid: „Negocierile nu se vor încheia în unu sau doi ani, nici măcar imediat după război. Este nevoie de timp pentru implementarea completă a normelor europene.”

„Ocuparea unor teritorii nu trebuie să blocheze aderarea”

Potrivit lui Gahler, negocierile privind aderarea pot începe chiar și dacă Ucraina nu controlează integral teritoriul său.

„Ceea ce contează este legitimitatea guvernului și stabilitatea instituțională. Teritoriile necontrolate se pot alătura procesului ulterior, atunci când revin sub administrația ucraineană”, a explicat el.

Un asemenea scenariu, susține eurodeputatul, ar permite evitarea blocajelor politice și menținerea ritmului reformelor. „Așa cum s-a întâmplat în cazul Ciprului, unde acquis-ul comunitar se aplică doar parțial, soluția pentru Ucraina poate fi una pragmatică”, a adăugat el.

Corupția rămâne un test major

Referindu-se la controversele politice interne din Ucraina, Gahler a lăudat reacția rapidă a autorităților și a societății civile la o serie de decizii controversate adoptate vara trecută.

„Am văzut o reacție sănătoasă — semn că Ucraina își dorește cu adevărat să devină parte a familiei europene. Instituțiile anticorupție trebuie protejate, ele sunt esențiale pentru parcursul european”, a spus europarlamentarul.

Totodată, el a avertizat că Uniunea Europeană „nu va mai oferi un cec în alb” și va continua să monitorizeze îndeaproape modul în care Ucraina își implementează reformele.

„Aderarea în timpul războiului nu este realistă”

Gahler a recunoscut că nu există precedente pentru aderarea unei țări aflate în război la Uniunea Europeană.

„O astfel de decizie ar echivala cu implicarea directă a UE în conflict. Din acest motiv, este imposibilă în prezent. Totuși, un acord de încetare a focului ar putea deschide calea negocierilor”, a explicat el.

Europarlamentarul a adăugat că, în contextul amenințărilor persistente din partea Rusiei, extinderea Uniunii Europene către est este în interesul întregului continent: „Aceasta nu este doar o promisiune față de Ucraina, ci o investiție în securitatea și stabilitatea Europei.”

Cum va ajunge Putin la Budapesta pentru întâlnirea cu Trump? Spațiul aerian al UE este închis pentru avioanele rusești
Cum va ajunge Putin la Budapesta pentru întâlnirea cu Trump? Spațiul aerian al UE este închis pentru avioanele rusești
Kremlinul recunoaște că nu are, deocamdată, niciun plan clar privind modul în care președintele Vladimir Putin ar putea ajunge la Budapesta pentru o întâlnire cu liderul american Donald...
Cum este percepută noua întâlnire Trump-Putin la Bruxelles: „Pare a fi Ziua Cârtiței“
Cum este percepută noua întâlnire Trump-Putin la Bruxelles: „Pare a fi Ziua Cârtiței“
Un sentiment general de scepticism predomină în rândul oficialilor și diplomaților europeni cu privire la anunțul președintelui american Donald Trump privind negocierile de pace planificate...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #aderare UE, #teritorii ocupate , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Argentinienii au facut la unison acelasi anunt despre Messi si iubita sa! Fotbalistul a rupt tacerea si a lamurit totul
ObservatorNews.ro
Cine ar fi rupt sigiliul Distrigaz si ar fi dat drumul la gaz, in cazul exploziei din Rahova
Adevarul.ro
Cine pune in pericol siguranta energetica a Romaniei si face jocurile Rusiei. Economist: "Erati in echipa cu Calin Georgescu"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Aderarea Ucrainei la UE nu va depinde de eliberarea completă a teritoriului. Există precedentele Germania de Vest și Cipru“, spune un europarlamentar german
  2. Politologul Cristian Preda îl vrea dat afară pe șeful ANAF după declarația cu gemul bunicii. "O să ne explice că și zacusca moleșește lupta cu evaziunea fiscală?"
  3. Demisie neașteptată a șefului Comandamentului Sudic al Forțelor armate americane
  4. A început întâlnirea dintre Trump și Zelenski, la Casa Albă. Se poate negocia o discuție cu Putin "în trei", susține liderul SUA. Ce răspunde președintele Ucrainei
  5. 100 de jandarmi vor asigura peste noapte perimetrul din jurul blocului explodat în Rahova. "Zona rămâne restricționată"
  6. Baloane misterioase de mare altitudine, observate deasupra mai multor state americane. Reapare spectrul spionajului aerian
  7. Totul se scumpește: Și căldura face un salt spectaculos: TVA sare de la 5 la 11%. „Vine cu eforturi pentru buzunarele tuturor românilor”
  8. Ministrul Energiei, după tragedia din Rahova: „Toți cei vinovați vor plăti, inclusiv penal”
  9. Controversata doctoriță Flavia Groșan, internată în stare critică. Mesajul pe care l-a postat cu câteva zile înainte de a ajunge la spital
  10. Primarul interimar al Capitalei: „Într-una dintre scările blocului din Rahova nu se va mai putea intra niciodată”