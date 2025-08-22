Veteranii ar putea prelua controlul în Administrația prezidențială ucraineană

Consilierul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andri Ermak Foto: X/@AndriyYermak

Biroul prezidențial ucrainean ar urma să fie reformat din temelii, potrivit unei propuneri venite chiar de la șeful administrației prezidențiale, Andrii Ermak. Ideea-cheie: înlocuirea unei părți consistente din aparatul birocratic cu foști combatanți — militari cu experiență directă de pe frontul războiului declanșat de Rusia.

„Este vorba despre angajați de toate nivelurile, în toate departamentele, fără excepție. Președintele Zelenski susține această inițiativă. Este un gest de dreptate. Acești oameni reprezintă etalonul de onoare, moralitate și devotament față de Ucraina”, a scris Ermak pe Telegram.

Oficialul a argumentat că militarii care s-au întors de pe front nu caută justificări, ci soluții. I-a oferit ca exemplu pe adjunctul său, colonelul Pavlo Palisa, fost comandant al Brigăzii 93 Mecanizate „Holodnîi Iar”, astăzi funcționar de rang înalt, care „a transferat în administrație principiile de acțiune de pe câmpul de luptă: viteză, integritate, rigoare”.

Potrivit lui Ermak, un asemenea model ar trebui extins la întreaga administrație publică, dar și în afara ei — în mediul de afaceri, în sectorul IT și în cultură. „Integrarea veteranilor în aceste domenii nu doar că întărește sistemul, dar îl face mai just”, a punctat acesta.

O prezență greu de ignorat

Reforma vine într-un moment în care influența lui Andrii Ermak asupra administrației prezidențiale — și implicit asupra direcției politice a Ucrainei — devine tot mai vizibilă, inclusiv în afara granițelor țării. Publicații internaționale importante, precum The Economist, au remarcat rolul atipic al lui Ermak: un șef de cabinet cu prerogative extinse, perceput adesea ca „ministrul principal” într-un sistem informal de putere construit în jurul președintelui.

Jurnaliștii britanici descriu o relație de interdependență greu de definit între Ermak și Zelenski. Deși aparent nu deține puterea în mod autonom, Ermak controlează — potrivit estimărilor — circa 85% din fluxul de informații care ajunge la președinte. Această poziție strategică alimentează o atmosferă tensionată în centrul Executivului, susțin surse oficiale.

Financial Times îl plasează, la rândul său, printre cele mai influente figuri ale statului ucrainean în timpul războiului. În ciuda faptului că nu ocupă o funcție aleasă, Ermak coordonează negocierile-cheie — de la schimburile de prizonieri, până la acordurile privind exporturile de cereale și întoarcerea copiilor deportați de Rusia. El este totodată arhitectul liniilor diplomatice neoficiale și un punct de contact esențial pentru guvernele europene atunci când vine vorba de ajutor militar și financiar.

La 53 de ani, Andrii Ermak nu este președinte, dar acționează ca atare — în spatele ușilor închise, susțin criticii săi.

#razboi Ucraina, #rusia invazie, #reforma prezidentiala, #veterani de razboi , #Razboi Ucraina
