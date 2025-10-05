Fermierii de elită ai Ucrainei și revoluția care a păcălit Rusia

Cu toate că războiul a perturbat dramatic exporturile de cereale ale Ucrainei, un sector cheie al economiei țării se transformă într-un mod remarcabil. Fermierii ucraineni, care navighează printre câmpuri minate și lovituri de rachete, își conduc acum tractoarele cu pilot automat, ghidați de GPS și folosesc imagini satelitare pentru a-și monitoriza culturile.

Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, exporturile alimentare ucrainene hrănesc aproximativ 400 de milioane de oameni din 100 de țări, multe din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, care depind în mare măsură de aceste cereale, scrie Euromaidan Press.

În timp ce Rusia bombardează porturile și căile ferate pentru a suprima aceste exporturi, producătorii ucraineni pariază pe o altă soluție: agricultura de precizie, care extrage un randament mai mare din fiecare hectar și aduce produsele mai repede pe piață.

O implementare la scară largă

Scala la care se adoptă tehnologia este uimitoare. Un studiu recent al consultanților Aggeek, în parteneriat cu gigantul agrochimic Syngenta și furnizorul de sisteme SAS Agro, relevă că 83% din fermele ucrainene își urmăresc acum utilajele cu GPS, iar 80% utilizează navigație cu pilot automat.

În plus, 81% monitorizează dezvoltarea culturilor prin imagini satelitare. Trei din zece ferme implementează inteligența artificială pentru a prognoza recolta, iar 74% rulează software specializat pentru a coordona operațiunile pe sute sau mii de hectare.

Cele 54 de companii agricole analizate în studiu administrează 2,17 milioane de hectare – aproximativ 10% din terenul agricol ucrainean care este încă în producție. Acest lucru reprezintă cu 70% mai multă suprafață decât aceleași companii cultivau acum un an.

Tehnologia ca armă de rezistență

Unele dintre aceste ferme se află în regiuni precum Sumî sau Herson, adiacente luptelor active. Ele folosesc sisteme de imagistică satelitară nu doar pentru a identifica stări de stres ale plantelor, ci și pentru a evita zonele proaspăt minate.

Tehnologia creează un lanț operațional eficient: 68% dintre fermieri utilizează cartografierea recoltelor la combină, iar aceste date alimentează planurile de însămânțare pentru anul următor. 53% automatizează rutele camioanelor de cereale de la câmp la depozit.

Digitalizarea aduce eficiență și siguranță: 42% dintre producători au eliminat avizele de însoțire pe hârtie, iar 38% folosesc cozi electronice în punctele de descărcare. Acest lucru elimină necesitatea ca șoferii să aștepte ore în șir, expuși atacurilor rusești asupra infrastructurii de cereale.

Efectele războiului încă se văd: 65% citează costurile ridicate ale echipamentelor, 61% se confruntă cu prețuri mari pentru inputuri, iar 57% cu o penurie de forță de muncă. 43% consideră logistica și prețurile la export o problemă majoră.

Cu toate acestea, digitalizarea continuă. În timp ce Rusia intenționează să distrugă economia Ucrainei prin bombardamente, producătorii ucraineni construiesc o infrastructură alternativă – una care să poată hrăni mai mulți oameni cu mai puține resurse, folosind telefoanele fermierilor și sateliții în loc de mai mult pământ și motorină.

