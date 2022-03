Autoritățile ucrainene au anunțat sâmbătă, 14 martie, că forţele aeriene ruse au lovit ţinte din vestul șătii, iar separatiştii susţinuţi de trupele ruse continuă să câştige teren la Mariupol.

Cel puţin şase bombardiere Tupolev Tu-95 au folosit rachete aer-sol împotriva unor ţinte din Luţk şi Ivano-Frankivsk, a anunţat Ucraina.

Potrivit relatărilor din media de sâmbătă, o fabrică care repara motoare de avioane de luptă a fost lovită la Luţk, la fel ca şi centrul oraşului Dnipro.

Forţele armate ucrainene susţin că au avut zece misiuni cu avioane de luptă MiG-29 şi Su-27, inclusiv pentru a ataca aparatele de zbor inamice.

Niciuna dintre aceste informaţii nu a putut fi verificată independent, notează dpa.

Potrivit autorităţilor ucrainene, un depozit de muniţie şi unul de combustibil au fost lovite într-un atac rus asupra unui aerodrom militar din oraşul Vasilkov, aflat la sud de Kiev, în cursul nopţii. Aerodromul a fost complet distrus.

Tot potrivit autorităţilor ucrainene, oraşul Cernihiv, care a fost sub atac mai multe zile, a rămas în mare parte fără electricitate, apă, încălzire şi gaz.

Între timp, separatiştii ruşi, susţinuţi de trupe ruse, continuă să câştige teren în oraşul port Mariupol, potrivit informaţiilor furnizate de Kiev.

War crimes of the invaders in the peaceful #Ukrainian city of #Mariupol pic.twitter.com/OeA6o8Kbbr — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

Armata ucraineană a anunţat că duşmanul a cucerit suburbia din est a oraşului. Mariupol, oraş port la Marea Azov cu 400.000 de locuitori, a fost asediat timp de mai multe zile, iar situaţia umanitară se deteriorează.

Potrivit unor surse ucrainene, circa jumătate din micul oraş Izium din zona Harkov, la frontiera cu regiunea Donbas, este deja sub control rus. Informaţia nu a putut fi verificată.

Potrivit Kievului, trupele ruse au încercat să lanseze o ofensivă în jurul oraşului Volnovaha din Donbas. De asemenea, au avut loc lupte dure în jurul satului Rubijne, din regiunea Luhansk.

#Volnovakha has turned into a ghost town. Most residents have evacuated to safer parts of the country. pic.twitter.com/OBoGyZ7dXD — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

