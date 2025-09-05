Dincolo de mitul „armei-minune”. Cum încearcă Ucraina să-și închidă cerul cu o apărare „stratificată”

Ucraina face un nou pas către normalizarea unei stări de excepție: apărarea antiaeriană stratificată. Comandantul-șef al Forțelor Armate, generalul Oleksandr Sîrski, a anunțat recent lansarea unui „sistem eșalonat” de contracarare a dronelor Shahed pe care Rusia le folosește cu obstinație în timpul nopții, dar tot mai frecvent și în zori.

Este o strategie care, cel puțin teoretic, nu mai mizează pe răspunsuri punctuale, ci pe o arhitectură defensivă coerentă, în care fiecare nivel – de la marginea granițelor până la periferia orașelor – ar trebui să intercepteze ce scapă de nivelul precedent.

Dar câte dintre aceste idei pot fi transformate în realitate și, mai ales, cu ce resurse?

Ce înseamnă o apărare antiaeriană „stratificată”

Termenul poate părea tehnic, dar conceptul este simplu: mai multe „inele” de protecție aeriană, plasate în adâncime și coordonate între ele, pentru a evita ca o dronă – sau o rachetă – să ajungă la țintă. În practică, asta înseamnă patru paliere:

-Supraveghere și coordonare: o rețea unificată de radare și posturi de observație optoelectronice, care transmit rapid datele între componentele apărării antiaeriene.

-Perimetrul îndepărtat: drone interceptoare și mijloace de război electronic (REB), care vizează Shahed-urile cât mai departe de zonele locuite.

-Linia de mijloc (în jurul orașelor): echipe mobile, înarmate cu mitraliere grele, sisteme antiaeriene ușoare (tip SHORAD, inclusiv sistemele germane Gepard, acolo unde sunt disponibile) și mijloace REB la sol.

-„Ultimul inel”: apărare de proximitate, în jurul infrastructurii critice sau zonelor rezidențiale, unde fiecare dronă care a trecut de celelalte filtre trebuie doborâtă individual, cu mijloace rapide și precise.

Este o strategie care presupune o bună organizare, dar mai ales o alocare judicioasă a resurselor – și, după cum remarcă experții, Ucraina nu suferă neapărat de lipsă de arme, ci de lipsa unei utilizări coerente a acestora.

Asta remarcă și expertul în aviație Ghenadi Hazan, președintele Asociației Piloților și Proprietarilor de Avioane din Ucraina. „Nu există o armă universală împotriva dronelor Shahed”, spune el. „Soluția nu poate fi unică, ci trebuie să combinăm toate mijloacele – de la aviație și artilerie, până la mitraliere, drone proprii și război electronic – într-un sistem coerent. În sfârșit, renunțăm la iluzia că un singur tip de armament poate rezolva totul.”

Lista mijloacelor e, în esență, cunoscută:

-artilerie clasică;

-mitraliere grele și ușoare;

-soluții anti-dronă, atât cinetice (care doboară fizic), cât și neletale (care le bruiază);

-avioane, elicoptere, drone proprii;

-echipamente de război electronic.

Fiecare are un rol precis în funcție de distanța până la țintă, altitudine, viteză și profilul dronei.

Realism și limite

Oficial, armata ucraineană a început deja să implementeze sistemul. Potrivit lui Hazan, nu mai există „zone moarte” pe teritoriul Ucrainei – adică porțiuni unde să nu existe deloc protecție antiaeriană. În zonele montane, în vestul țării, sistemele sunt mai rare, dar nu absente. Din acest punct de vedere, acoperirea este „aproape completă”.

Dar între acoperire și eficiență e o diferență esențială. Nu toate regiunile au aceleași mijloace. Nu toate radarele sunt moderne. Nu toate echipele sunt pregătite egal. În plus, lipsa de muniție și necesarul uriaș de rotație umană pun presiune constantă pe sistemul militar.

Efortul comandat de generalul Sîrski este, de fapt, unul de raționalizare a ceea ce există. Un sistem stratificat nu este o armă secretă, ci un mod de a folosi la maximum tot ce există deja, în ordinea potrivită și la momentul potrivit.

Iar această strategie, chiar dacă nu sună spectaculos, este poate singura cale realistă de a face față unor atacuri care, în ciuda simplității lor tehnologice, au efecte devastatoare.

Într-un context în care Rusia continuă să lanseze drone Shahed la intervale tot mai imprevizibile – inclusiv în zorii zilei, în loc de clasicele atacuri nocturne – capacitatea Ucrainei de a răspunde în timp real, în orice punct al teritoriului, devine o chestiune de supraviețuire.

