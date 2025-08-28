În trecut, dezertorii erau împușcați – acum vin în ajutorul Ucrainei. Cei care au fugit de război se întorc să-l ducă mai departe

Într-un apartament modest dintr-un oraș ucrainean, Oleksandr ridică primul păhărel în cinstea familiei. Al doilea, pentru ca războiul să se încheie cât mai curând. Iar al treilea – fără să ciocnească – e pentru cei căzuți în luptă.

„Pentru morți nu se ciocnește,” șoptește, cu degetele strânse pe paharul de horilka (votcă).

La prima vedere, pare o seară obișnuită într-o casă obișnuită. Dar în tăcerea apăsătoare dintre vorbe se ascunde o realitate tot mai prezentă în Ucraina: zeci de mii de bărbați care nu au fugit din țară, dar nici nu ies din casă, de teamă că vor fi mobilizați și trimiși pe front.

Oleksandr, 36 de ani, nu a mai ieșit pe stradă de un an și jumătate. Se teme. Nu de ideea de război în sine, ci de tranșeele care devin morminte deschise. „Mă simt vinovat că nu m-am înrolat,” spune. „Dar nu mi-e rușine să recunosc că mi-e frică. Mai ales când știu că mulți recruți ajung direct în infanterie,” spune acesta, citat de The Telegraph.

Potrivit lui Dmitro Nataluka, deputat și președinte al Comisiei pentru dezvoltare economică din Rada Supremă, aproximativ 800.000 de bărbați s-au sustras mobilizării prin mijloace informale – și cifra nu include pe cei cu scutiri legale sau care profită de portițe administrative.

Unii, ca Oleksandr, aleg să rămână în țară, dar să se ascundă. „Aș fi putut pleca, familia mea are conexiuni. Dar am principii. Asta e forma mea de solidaritate cu cei care luptă. Știu că sună egoist – probabil soția mea crede la fel – dar altfel nu pot trăi cu mine.”

Ads

În această contradicție – între frică, loialitate, refuz și datorie – se regăsește o întreagă societate prinsă între frontul armat și frontul politic.

O resursă pierdută, dar nu definitiv

Presiunile asupra autorităților ucrainene cresc: armata are nevoie de efective, iar linia frontului – de peste 1.000 de kilometri – nu poate fi susținută doar cu voluntari.

O soluție: reîntoarcerea celor care au părăsit unitățile. În decembrie 2024, o lege adoptată de Parlamentul de la Kiev a oferit amnistie soldaților care s-au întors de bunăvoie după prima dezertare. Rezultatul? Aproximativ 30.000 de militari au revenit între decembrie 2024 și august 2025.

Motivațiile lor sunt diverse. Unii au fugit de ordine considerate sinucigașe, alții din lipsă de echipament sau pentru a schimba unitatea. Comandamentul ucrainean recunoaște acum că stilul sovietic de comandă – încă prezent în unele brigăzi – a contribuit la aceste decizii.

Dar întoarcerea lor nu este privită cu suspiciune în toate cazurile. Regimentul 20 K-2, una dintre unitățile de drone de luptă cele mai eficiente, a fost format în parte din foști dezertori. Comandanții le-au oferit un nou început și, în schimb, au primit oameni cu experiență, gata de luptă imediat.

Ads

„Noi aveam tot ce ne trebuia,” povestește ”Google”, unul dintre piloții de drone. „Dar ofițerul nostru ne cerea să distrugem mașini rusești ieftine, în loc să sprijinim infanteria. Am plecat, apoi ne-am întors – dar în altă brigadă.”

Soluții în trei direcții: tehnologie, diversitate și tineret

Pe fondul crizei de personal, Kievul a accelerat reformarea structurii militare. O parte din front este acum susținută de tehnologie: roboți de deminare, drone de aprovizionare, vehicule automatizate de evacuare a răniților.

Această automatizare nu doar salvează vieți, dar atrage și noi recruți în unități de elită. Khartiia, brigada a 13-a a Gărzii Naționale, a devenit emblematică pentru o strategie tripartită: înrolarea de străini, femei și tineri sub 25 de ani.

Peste 16.000 de cetățeni străini servesc în armata ucraineană, aproape 40% fiind originari din America Latină. Unii au luptat împotriva cartelurilor sau în conflicte externe, iar acum își aduc experiența în tranșeele Ucrainei. „Sunt combatanți valoroși – dar mănâncă mult,” glumește Stanislav Iablonski, ofițer de presă în brigadă.

Ads

Una dintre unitățile Hartiia se numește „Guajiro”, în memoria unui căpitan cubanez căzut în luptă. În ea luptă combatanți vorbitori de spaniolă, sub comanda unui ofițer de origine cubaneză.

Un pariu pe generația tânără

Pentru prima dată, în februarie 2025, autoritățile au lansat o campanie de recrutare pentru bărbați între 18 și 24 de ani – un pas important, având în vedere că vârsta minimă de recrutare era până atunci 25 de ani.

Contractul oferit: un an de serviciu, 80 de zile de antrenament, un bonus de aproape 4.000 de lire, credit ipotecar fără dobândă, asistență medicală gratuită și permisiunea de a ieși temporar din țară după îndeplinirea termenului.

Primele luni au atras 500 de recruți și încă 1.500 în proces. Programul s-a extins rapid: include acum și piloți de drone – care semnează pentru doi ani – și acoperă 46 de brigăzi, față de cele șase inițiale.

Femeile în luptă: o schimbare lentă, dar ireversibilă

Aproximativ 70.000 de femei servesc în armata ucraineană. În ciuda prezenței lor în creștere, participarea în luptă directă este încă limitată.

Ads

Dar războiul cu drone a creat noi spații. Mala, mamă a trei copii, are 44 de ani și pilotează drone în brigada 39, pe frontul din Herson. „Bărbații zic că femeile nu sunt bune de nimic, dar nu e adevărat,” spune ea.

Pentru alte femei, dilemele sunt încă neîncheiate. Alona, 36 de ani, analizează de luni de zile dacă să se înroleze sau nu. „Prieteni din armată mi-au spus că noi, femeile, avem mai multe prejudecăți față de armată decât are armata față de noi.”

Problema este că, odată intrate în sistem, opțiunile de a părăsi armata sunt limitate. Legea marțială prevede contracte până la sfârșitul războiului – un termen incert, care descurajează mulți potențiali recruți.

Un cerc vicios cu miză existențială

Comandanții cer cu insistență un sistem de rotație care să permită soldaților să se întoarcă periodic acasă. Dar acest lucru nu este posibil fără o rezolvare a crizei de personal.

E o ecuație complicată: fără destui oameni, libertatea individuală este restricționată. Iar fără libertate, tot mai puțini sunt dispuși să lupte pentru ea.

Ads