Barajul de la Belgarod, avariat de lovituri ucraineană/FOTO:X@Breking911World

Ucraina a lansat un atac de amploare cu drone asupra unui baraj din regiunea rusă Belgorod, provocând inundații extinse în sudul țării și izolând mai multe unități militare ruse, potrivit autorităților locale.

Oficialii ruși au declarat stare de urgență după ce barajul de pe rezervorul Belgorod a fost lovit vineri și sâmbătă. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată ape ieșind cu putere din structura avariată, în timp ce resturi de beton și metal sunt împrăștiate de-a lungul barajului.

Inundațiile ar fi afectat pozițiile fortificate rusești de pe malurile râului Siverskîi Doneț, inclusiv tranșee și buncăre, complicând aprovizionarea trupelor Moscovei desfășurate în apropierea orașului Vovceansk, în regiunea Harkov, scrie Daily Mail.

Reacții oficiale și evacuări

Guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, a confirmat că barajul a fost lovit de drone ucrainene și a cerut locuitorilor din localitățile de graniță Șebekino și Bezliudovka să evacueze din cauza riscului de noi inundații.

Pe partea ucraineană, atacul a fost descris drept o operațiune de succes care ar fi perturbat semnificativ logistica trupelor ruse. Colonelul Robert Brovdi, comandantul unităților ucrainene de sisteme fără pilot, a confirmat duminică implicarea Kievului.

„Barajul Belgorod s-a crăpat astăzi. Nivelul apei a scăzut cu aproximativ un metru”, a scris acesta pe Facebook.

O nouă etapă în campania ucraineană

Regiunea Belgorod, aflată la granița cu estul Ucrainei, este vizată frecvent de atacuri de când conflictul a escaladat în 2022. În ultimele săptămâni, Ucraina a intensificat operațiunile aeriene împotriva infrastructurii energetice ruse, afectând până la o cincime din capacitatea de rafinare a țării vecine.

Săptămâna trecută, armata ucraineană a confirmat utilizarea rachetelor britanice Storm Shadow într-un atac asupra unei uzine chimice din sudul Rusiei, unde se produc praf de pușcă, explozibili și combustibil pentru rachete.

„A fost o lovitură combinată, aeriană și cu rachete, care a reușit să penetreze sistemul de apărare antiaeriană rus”, a precizat Statul Major al Ucrainei într-un comunicat.

Guvernul britanic a autorizat anul trecut folosirea acestor rachete în operațiuni pe teritoriul rus, primele atacuri fiind confirmate în noiembrie 2024.

Atacuri repetate asupra Moscovei

În paralel, Rusia a raportat mai multe atacuri cu drone asupra capitalei. Duminică noapte, autoritățile au anunțat că 28 de drone au fost doborâte într-un interval de cinci ore, iar aeroporturile Domodedovo și Jukovski au fost închise temporar pentru motive de siguranță.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a confirmat incidentele, în timp ce agenția federală de aviație Rosaviatsia a declarat că măsura a fost necesară pentru protecția traficului aerian.

Informațiile privind eventualele pagube materiale nu au fost deocamdată făcute publice. Rusia oferă rareori detalii complete despre amploarea atacurilor ucrainene pe teritoriul său, cu excepția cazurilor care implică victime civile.

Atacul asupra barajului din Belgorod survine la doar câteva zile după ce drone ucrainene au lovit una dintre cele mai mari rafinării de petrol ale Rusiei, la Riazan, provocând un incendiu major. Operațiunea a avut loc în același timp cu anunțul președintele american Donald Trump privind noi sancțiuni severe asupra companiilor petroliere ruse.

Seria de atacuri indică o strategie ucraineană tot mai concentrată asupra țintelor logistice și industriale de pe teritoriul Rusiei, în încercarea de a slăbi capacitatea Moscovei de a-și susține ofensiva în estul Ucrainei.

