Ucraina a provocat inundații masive în Rusia după un atac cu drone asupra unui baraj din Belgorod VIDEO

Autor: Veronica Andrei
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 16:34
576 citiri
Ucraina a provocat inundații masive în Rusia după un atac cu drone asupra unui baraj din Belgorod VIDEO
Barajul de la Belgarod, avariat de lovituri ucraineană/FOTO:X@Breking911World

Ucraina a lansat un atac de amploare cu drone asupra unui baraj din regiunea rusă Belgorod, provocând inundații extinse în sudul țării și izolând mai multe unități militare ruse, potrivit autorităților locale.

Oficialii ruși au declarat stare de urgență după ce barajul de pe rezervorul Belgorod a fost lovit vineri și sâmbătă. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată ape ieșind cu putere din structura avariată, în timp ce resturi de beton și metal sunt împrăștiate de-a lungul barajului.

Inundațiile ar fi afectat pozițiile fortificate rusești de pe malurile râului Siverskîi Doneț, inclusiv tranșee și buncăre, complicând aprovizionarea trupelor Moscovei desfășurate în apropierea orașului Vovceansk, în regiunea Harkov, scrie Daily Mail.

Reacții oficiale și evacuări

Guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, a confirmat că barajul a fost lovit de drone ucrainene și a cerut locuitorilor din localitățile de graniță Șebekino și Bezliudovka să evacueze din cauza riscului de noi inundații.

Pe partea ucraineană, atacul a fost descris drept o operațiune de succes care ar fi perturbat semnificativ logistica trupelor ruse. Colonelul Robert Brovdi, comandantul unităților ucrainene de sisteme fără pilot, a confirmat duminică implicarea Kievului.

„Barajul Belgorod s-a crăpat astăzi. Nivelul apei a scăzut cu aproximativ un metru”, a scris acesta pe Facebook.

O nouă etapă în campania ucraineană

Regiunea Belgorod, aflată la granița cu estul Ucrainei, este vizată frecvent de atacuri de când conflictul a escaladat în 2022. În ultimele săptămâni, Ucraina a intensificat operațiunile aeriene împotriva infrastructurii energetice ruse, afectând până la o cincime din capacitatea de rafinare a țării vecine.

Săptămâna trecută, armata ucraineană a confirmat utilizarea rachetelor britanice Storm Shadow într-un atac asupra unei uzine chimice din sudul Rusiei, unde se produc praf de pușcă, explozibili și combustibil pentru rachete.

„A fost o lovitură combinată, aeriană și cu rachete, care a reușit să penetreze sistemul de apărare antiaeriană rus”, a precizat Statul Major al Ucrainei într-un comunicat.

Guvernul britanic a autorizat anul trecut folosirea acestor rachete în operațiuni pe teritoriul rus, primele atacuri fiind confirmate în noiembrie 2024.

Atacuri repetate asupra Moscovei

În paralel, Rusia a raportat mai multe atacuri cu drone asupra capitalei. Duminică noapte, autoritățile au anunțat că 28 de drone au fost doborâte într-un interval de cinci ore, iar aeroporturile Domodedovo și Jukovski au fost închise temporar pentru motive de siguranță.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a confirmat incidentele, în timp ce agenția federală de aviație Rosaviatsia a declarat că măsura a fost necesară pentru protecția traficului aerian.

Informațiile privind eventualele pagube materiale nu au fost deocamdată făcute publice. Rusia oferă rareori detalii complete despre amploarea atacurilor ucrainene pe teritoriul său, cu excepția cazurilor care implică victime civile.

Atacul asupra barajului din Belgorod survine la doar câteva zile după ce drone ucrainene au lovit una dintre cele mai mari rafinării de petrol ale Rusiei, la Riazan, provocând un incendiu major. Operațiunea a avut loc în același timp cu anunțul președintele american Donald Trump privind noi sancțiuni severe asupra companiilor petroliere ruse.

Seria de atacuri indică o strategie ucraineană tot mai concentrată asupra țintelor logistice și industriale de pe teritoriul Rusiei, în încercarea de a slăbi capacitatea Moscovei de a-și susține ofensiva în estul Ucrainei.

Cine sunt „eroii din Harkov” care au salvat 48 de copii dintr-o grădiniță lovită de o dronă rusească. „A fost o explozie uriașă și le vedeam groaza în ochi” VIDEO
Cine sunt „eroii din Harkov” care au salvat 48 de copii dintr-o grădiniță lovită de o dronă rusească. „A fost o explozie uriașă și le vedeam groaza în ochi” VIDEO
Deși înaintează hotărât, corpul lui Oleksandr Volobuiev este ușor înclinat, ca și cum s-ar apăra de aerul încă încărcat de fum și resturi căzătoare. Cu fața concentrată,...
Rusia nu mai vrea să cucerească Ucraina. Vrea să o facă praf
Rusia nu mai vrea să cucerească Ucraina. Vrea să o facă praf
Pe măsură ce iarna se apropie, președintele rus Vladimir Putin pare să fi abandonat strategia de a cuceri Ucraina și a trecut la una de distrugere sistematică a statului vecin. Potrivit...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #atac, #baraj belgorod , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lui Gigi Becali nu i-a venit sa creada ce a vazut la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului: "Ce, sunt nebun? Nu stau!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Atac hibrid la frontiera UE. Un fost comandant NATO cere actiune rapida impotriva Rusiei

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primele declarații la tribunal ale ucrainenilor acuzați de sabotaj în România. Unul dintre ei dă vina pe celălalt și spune că a fost păcălit și ademenit cu bani
  2. Eșec la negocierile din coaliție privind desființarea pensiilor speciale ale magistraților. De ce nu a fost de acord Bolojan cu propunerea PSD SURSE
  3. O femeie a dat în judecată Metrorex și acum primește 23.000 de euro despăgubiri. Motivul pentru care s-a ajuns în instanță
  4. Ucraina a provocat inundații masive în Rusia după un atac cu drone asupra unui baraj din Belgorod VIDEO
  5. Ajutor financiar nou pentru sinistrații din blocul afectat de explozia din Rahova. 130 de persoane au primit câte 1.500 de lei
  6. Bulgaria a semnat un contract de un miliard de euro cu un gigant german. Se va construi o nouă fabrică de armament unde vor lucra 1.000 de oameni. România încă negociază cu aceeași firmă
  7. Anchetă pentru ucidere din culpă după moartea doctoriței Ştefania Szabo, la 37 de ani. Mai multe cadre medicale vor fi audiate
  8. Temperaturi neobișnuit de calde la final de octombrie. Director ANM: „Ne apropiem de pragul unei zile de vară”
  9. Melania Trump, îngrijorată de demolarea Aripii de Est a Casei Albe. Ce le-ar fi spus colaboratorilor despre decizia soțului său SURSE
  10. Tragedie pe o stradă din Pitești. Şoferul unui autobuz a murit după ce i s-a făcut rău la volan