Ucraina a lovit Moscova, într-un atac lansat în mijlocul nopții. "Sunt șocat, drona a explodat. Sunt schije pe drum!" VIDEO

Mai multe imagini apărute pe rețelele sociale indică o explozie care s-a produs într-o zonă de la periferia Moscovei în noaptea de sâmbătă spre duminică, 19 noiembrie.

Sursele indică faptul că o dronă lansată de Ucraina a fost lansată în Bogorodskoye, zonă din districtul administrativ de est al oraşului Moscova.

Un cetățean rus a filmat resturi împrăștiate pe autostradă, în timp ce conducea mașina. "Sunt șocat, drona a explodat. Sunt schije pe drum!", afirmă acesta în timpul filmării.

"The drone exploded, I'm fucking shocked! There's shrapnel on the road!"#ruZZian media report on the downing of a downed UAV in #Moscow region 😏 pic.twitter.com/aRtOUWne6G