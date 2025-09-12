Atac masiv cu drone al Ucrainei asupra Rusiei. Ținte din Moscova și infrastructura petrolieră, vizate

Atac ucrainean cu drone în mai multe regiuni din rusia/FOTO:X/@CharlesRume

Rusia afirmă că a respins un atac aerian de amploare în noaptea de joi spre vineri, 11 spre 12 septembrie, în care peste 220 de drone ucrainene ar fi fost interceptate în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în apropierea Moscovei și în nord-vestul Rusiei.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, dronele au fost doborâte în cel puțin 12 regiuni, inclusiv Leningrad, Smolensk, Kaluga și Moscova. Atacul a fost descris de oficialii regionali ca fiind unul dintre cele mai mari de până acum de la începutul invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022.

Autoritățile ucrainene nu au comentat aceste informații, iar BBC nu a putut verifica în mod independent afirmațiile făcute de partea rusă.

Incendii în porturi și la o facilitate petrolieră

Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a anunțat că în urma atacului au fost raportate incendii în Portul Primorsk, o infrastructură-cheie pentru exportul de petrol rusesc pe Marea Baltică. Un alt incendiu ar fi izbucnit la o stație de pompare din apropiere. Ambele au fost, potrivit autorităților, stinse fără victime.

Oficialii susțin că aproximativ 30 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad. Resturi au căzut în mai multe localități, inclusiv Tosno, Vsevolojsk, Pokrovskoye și Uzmino. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale majore.

Ads

Pe durata atacului, sistemele de apărare aeriană au fost activate și în apropierea orașului Sankt Petersburg. Aeroportul Pulkovo a fost închis temporar, iar circa 50 de zboruri au fost anulate sau întârziate.

Atacuri și în regiunea Moscovei

În capitala rusă, primarul Serghei Sobianin a declarat că nouă drone ucrainene au fost doborâte în apropierea Moscovei. Echipele de intervenție au fost trimise la locurile unde s-au prăbușit resturile, însă autoritățile nu au oferit detalii suplimentare privind eventuale daune.

Locuitori din Mozhaisk și Dedovsk, localități din vestul regiunii Moscova, au relatat pe rețelele sociale că au auzit explozii în timpul nopții.

În regiunea Smolensk, martori oculari au declarat că au avut loc mai multe explozii în apropierea unei instalații petroliere aparținând companiei Lukoil. Imagini video neautentificate postate pe rețelele sociale par să arate un incendiu în desfășurare la o astfel de facilitate. Guvernatorul Vasili Anohin a confirmat atacul cu drone, dar nu a menționat obiectivele vizate.

Ads

Raportul Ministerului Apărării rus

Ministerul rus al Apărării a declarat că în total au fost doborâte:

-85 de drone în regiunea Briansk

-42 în Smolensk

-28 în Leningrad

-18 în Kaluga

-14 în Novgorod

-9 în regiunile Moscova și Oriol

De asemenea, drone au fost interceptate și în regiunile Belgorod, Rostov, Tver, Pskov, Tula și Kursk.

Nu au fost oferite informații detaliate despre numărul de drone care ar fi reușit să atingă ținte sau despre amploarea daunelor.

O schimbare de strategie?

Ucraina nu a revendicat oficial atacul, însă anterior a recunoscut că utilizează drone pentru a perturba infrastructura militară și logistică a Rusiei, inclusiv facilități petroliere și aeroporturi. Oficialii ucraineni susțin că astfel de acțiuni sunt menite să aducă războiul „mai aproape de populația rusă” și să afecteze capacitățile de susținere a efortului militar.

Atacul vine la doar câteva zile după ce Rusia a efectuat un raid masiv cu drone și rachete asupra Kievului, în urma căruia o femeie și copilul său nou-născut au fost uciși, iar alte 20 de persoane rănite. Una dintre clădirile guvernamentale centrale ale Ucrainei a fost afectată, pentru prima dată de la începutul războiului.

Separat, autoritățile poloneze au anunțat recent că drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, forțând intervenția forțelor aeriene. Presa germană relatează că aparatele vizau Aeroportul Rzeszów, un nod logistic esențial pentru livrarea de ajutor către Ucraina.

Ads