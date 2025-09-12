Atac masiv cu drone al Ucrainei asupra Rusiei. Ținte din Moscova și infrastructura petrolieră, vizate

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 11:03
129 citiri
Atac masiv cu drone al Ucrainei asupra Rusiei. Ținte din Moscova și infrastructura petrolieră, vizate
Atac ucrainean cu drone în mai multe regiuni din rusia/FOTO:X/@CharlesRume

Rusia afirmă că a respins un atac aerian de amploare în noaptea de joi spre vineri, 11 spre 12 septembrie, în care peste 220 de drone ucrainene ar fi fost interceptate în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în apropierea Moscovei și în nord-vestul Rusiei.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, dronele au fost doborâte în cel puțin 12 regiuni, inclusiv Leningrad, Smolensk, Kaluga și Moscova. Atacul a fost descris de oficialii regionali ca fiind unul dintre cele mai mari de până acum de la începutul invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022.

Autoritățile ucrainene nu au comentat aceste informații, iar BBC nu a putut verifica în mod independent afirmațiile făcute de partea rusă.

Incendii în porturi și la o facilitate petrolieră

Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a anunțat că în urma atacului au fost raportate incendii în Portul Primorsk, o infrastructură-cheie pentru exportul de petrol rusesc pe Marea Baltică. Un alt incendiu ar fi izbucnit la o stație de pompare din apropiere. Ambele au fost, potrivit autorităților, stinse fără victime.

Oficialii susțin că aproximativ 30 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad. Resturi au căzut în mai multe localități, inclusiv Tosno, Vsevolojsk, Pokrovskoye și Uzmino. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale majore.

Pe durata atacului, sistemele de apărare aeriană au fost activate și în apropierea orașului Sankt Petersburg. Aeroportul Pulkovo a fost închis temporar, iar circa 50 de zboruri au fost anulate sau întârziate.

Atacuri și în regiunea Moscovei

În capitala rusă, primarul Serghei Sobianin a declarat că nouă drone ucrainene au fost doborâte în apropierea Moscovei. Echipele de intervenție au fost trimise la locurile unde s-au prăbușit resturile, însă autoritățile nu au oferit detalii suplimentare privind eventuale daune.

Locuitori din Mozhaisk și Dedovsk, localități din vestul regiunii Moscova, au relatat pe rețelele sociale că au auzit explozii în timpul nopții.

În regiunea Smolensk, martori oculari au declarat că au avut loc mai multe explozii în apropierea unei instalații petroliere aparținând companiei Lukoil. Imagini video neautentificate postate pe rețelele sociale par să arate un incendiu în desfășurare la o astfel de facilitate. Guvernatorul Vasili Anohin a confirmat atacul cu drone, dar nu a menționat obiectivele vizate.

Raportul Ministerului Apărării rus

Ministerul rus al Apărării a declarat că în total au fost doborâte:

-85 de drone în regiunea Briansk

-42 în Smolensk

-28 în Leningrad

-18 în Kaluga

-14 în Novgorod

-9 în regiunile Moscova și Oriol

De asemenea, drone au fost interceptate și în regiunile Belgorod, Rostov, Tver, Pskov, Tula și Kursk.

Nu au fost oferite informații detaliate despre numărul de drone care ar fi reușit să atingă ținte sau despre amploarea daunelor.

O schimbare de strategie?

Ucraina nu a revendicat oficial atacul, însă anterior a recunoscut că utilizează drone pentru a perturba infrastructura militară și logistică a Rusiei, inclusiv facilități petroliere și aeroporturi. Oficialii ucraineni susțin că astfel de acțiuni sunt menite să aducă războiul „mai aproape de populația rusă” și să afecteze capacitățile de susținere a efortului militar.

Atacul vine la doar câteva zile după ce Rusia a efectuat un raid masiv cu drone și rachete asupra Kievului, în urma căruia o femeie și copilul său nou-născut au fost uciși, iar alte 20 de persoane rănite. Una dintre clădirile guvernamentale centrale ale Ucrainei a fost afectată, pentru prima dată de la începutul războiului.

Separat, autoritățile poloneze au anunțat recent că drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, forțând intervenția forțelor aeriene. Presa germană relatează că aparatele vizau Aeroportul Rzeszów, un nod logistic esențial pentru livrarea de ajutor către Ucraina.

Polonia trimite militari în Ucraina pentru instruire în combaterea dronelor
Polonia trimite militari în Ucraina pentru instruire în combaterea dronelor
Într-un gest ce subliniază cooperarea tot mai strânsă dintre Polonia și Ucraina în fața agresiunii ruse, guvernul de la Varșovia a acceptat o propunere a președintelui ucrainean Volodimir...
Cum a descoperit CIA planul lui Putin de a invada Ucraina
Cum a descoperit CIA planul lui Putin de a invada Ucraina
Fostul director al CIA, William Burns, a oferit marți, în cadrul unei conferințe organizate de Carnegie Endowment for International Peace, o analiză detaliată despre modul în care...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #atac, #drone ucrainene, #Moscova , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A venit oferta oficiala: 4.000.000 de euro pentru Stefan Baiaram!
ObservatorNews.ro
Experiment masina vs.metrou.Cat dureaza drumul de la Grozavesti la Piata Unirii
DigiSport.ro
Mircea Lucescu n-a stat pe ganduri: decizia luata, dupa intalnirea cu sefii FRF

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Atac masiv cu drone al Ucrainei asupra Rusiei. Ținte din Moscova și infrastructura petrolieră, vizate
  2. Cod galben de ploi torențiale și furtuni. Vremea rea lovește 8 județe. Atenționare pentru turiștii de pe Valea Prahovei
  3. Averea lui Giorgio Armani, disputată între partener și nepoți. Cui va rămâne casa de modă
  4. Republica Moldova, în pericol să nu mai adere la Uniunea Europeană. Ce arată ultimele sondaje de opinie de peste Prut
  5. Masa sănătoasă pentru elevi întârzie, iar în unele locuri nu se mai oferă nici corn și lapte sau fructe: ”Școala a început, ordonanța nu există”
  6. Lia Savonea deschide calea spre revizuirea condamnării lui Dan Voiculescu. ÎCCJ a decis că judecătoarea Camelia Bogdan a acționat abuziv
  7. Scandal în SUA după moartea lui Charlie Kirk. Casa Albă, furioasă pe directorul FBI: „Inacceptabil”
  8. Cum face biserica rusă campanie electorală în R. Moldova. Moldovenii avertizați că, odată intrați în UE, nu vor putea să țină animale în casă, să pescuiască sau să facă frigărui INVESTIGAȚIE
  9. Prințul Harry, într-o vizită neașteptată în Ucraina. S-a întâlnit cu victimele războiului și donează o sumă importantă pentru copiii afectați FOTO
  10. Gata cu teribilismul pe autostrăzile și drumurile din România. Sistemul care va da amenzi automat dacă șoferii au depășit viteza